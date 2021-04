El insólito aporte del Vaticano para una farmacéutica que fabrica la píldora del día después

La Rai3 reveló que el Vaticano invirtió el dinero en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del "día después", que evita embarazos involuntarios.

Según datos revelados por el primer revisor general de las cuentas de la Santa Sede, Libero Milone, nombrado por el Papa Francisco en 2015, el Vaticano invirtió durante 20 años en esa multinacional e incluso fue accionista en Sandoz/Novartis, productora de ese fármaco.

Milone renunció en 2017 y al hacerlo denunció que fue obligado a dimitir tras descubrir asuntos turbios y recibir amenazas.

La nueva norma que aprobó el Papa Francisco prohíbe expresamente a los directivos vaticanos la inversión en paraísos fiscales y en empresas que operan en ámbitos contrarios a la doctrina católica.

El ex revisor general, Libero Milone, encargado de supervisar la contabilidad de la Curia Romana del 2015 a 2017 y que acabó dimitiendo de su cargo, reveló que el Vaticano había realizado inversiones "arriesgadas" que "no respondieron a la doctrina social de la Iglesia que enumera exactamente las cosas que podían y no podían hacer".