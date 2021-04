El test de Fabiola Yañez dio negativo: está aislada y también espera por el resultado del PCR

Fabiola Yañez, esposa de Alberto Fernández, comunicó este sábado que le dio negativo el test de antígenos de coronavirus luego del positivo del Presidente de la Nación. Igualmente se encuentra aislada y a la espera del resultado del PCR.

"Como es de público conocimiento, en el día de ayer Alberto presentó un registro de temperatura de 37.3 y un leve dolor de cabeza, por lo que se sometió a un test de antígeno que dio positivo de covid. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, él se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal", comenzó indicando en una publicación en su cuenta de Facebook oficial.

"En ese mismo momento, también me realicé el test correspondiente, que en mi caso dio negativo. Me encuentro aislada y pendiente de la evolución de Alberto, cuidándolo y acompañándolo como siempre lo he hecho", añadió.

"Por favor, sigamos tomando todas las medidas de precaución, ya que claramente está pandemia aún no terminó. Gracias por los mensajes de cariño y apoyo", cerró.