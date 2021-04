San Carlos recuperó soldados y espera por Argentino (Q)

Villa San Carlos ultima detalles de cara al compromiso de mañana ante Argentino de Quilmes, en Berisso, por la quinta fecha del torneo de la Primera B Metropolitana.

Y en ese sentido, el entrenador Laureano Franchi ya tiene a su disposición al arquero Nicolás Tauber, al defensor Juan Ignacio Silva y al delantero Maximiliano Badell, quienes dejaron atrás las lesiones y suspensión, respectivamente.

No está confirmado aún, pero es probable que tanto Tauber (dejó atrás una lesión en el hombro) y Badell (estuvo suspendido) puedan integrar el equipo titular, que apuesta sus cartas a una victoria para dejar atrás el trago amargo que significó la derrota frente a Justo José de Urquiza.

Otro de los jugadores que quedó a disposición cuerpo técnico es el defensor Ezequiel Aguimcer, pero la idea es llevarlo lentamente para que vaya tomando ritmo de competencia después de su grave lesión.

Defensores Unidos (10), uno de los punteros del Apertura de la B, recibe desde las 13:05 (por DirecTV Sports) a Los Andes, por la quinta quinta fecha.

Además, UAI Urquiza vs. Acassuso; Armenio vs. Justo J.J. Urquiza y Fénix vs. Colegiales, todos a las 15:30.