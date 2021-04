Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal aumentan 12,5 %

El Gobierno provincial autorizó ayer la actualización de los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada que tienen subsidios del Estado. El aumento de las cuotas rondará el 12,5 por ciento. Los nuevos aranceles rigen a partir de este mes y comenzarán a pagarse en mayo. El retroactivo se aplicará en al menos dos cuotas.

Desde las escuelas privadas se indicó que el aumento debería haberse producido en marzo, pero se demoró.

Lo cierto es que esta suba, sin dudas, impactará en las ya deterioradas economías familiares que en los últimos meses soportan todo tipo de aumentos, ya sea en la canasta básica como en otros servicios.

La suba recorre una amplia escala, determinada por el nivel y la modalidad de enseñanza y por el porcentaje de aporte que percibe cada institución de enseñanza privada. Los incrementos, se indicó, serán para los meses de abril, julio y septiembre de 2021.

En la Provincia este incremento del arancel curricular se aplicará desde mayo y, según pudo saber este diario, los distintos establecimientos educativos de la Región notificarían a los padres durante la próxima semana.

Las subas son en valores fijos, de acuerdo a una tabla (ver aparte) que depende del aporte estatal que recibe cada establecimiento educativo. Pero se puede estimar que los incrementos van a rondar en un 12,5 por ciento promedio.

Desde el sector privado se indicó que el aumento se tendría que haber producido en marzo pasado porque está estipulado que así sea cuando se disponen mejoras salariales para el plantel docente.

“Si el Estado aumenta a los docentes, automáticamente aumentan las cuotas las escuelas sin subvención. Las que reciben aportes tienen que esperar la autorización del Estado y eso estaba demorado desde marzo. Recién lo autorizaron a partir de mayo”, señalaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba).

Se aclaró que el mayor costo que tiene una escuela es el referido a lo laboral y eso representa el 80 por ciento de los gastos. De modo que cuando se dispone un aumento salarial se prevé que eso se trasladará a las cuotas que pagan las familias.

“Si los aranceles no aumentaran no se podrían pagar los salarios del personal docente y de los no docentes”, agregó el vocero que habló con este diario.

Cabe indicar que los colegios privados con ayuda estatal habían solicitado varias audiencias con las autoridades educativas provinciales para conseguir el permiso de aplicar las subas tras las negociaciones salariales con el sector docente.

LA NOTIFICACIÓN DEL AUMENTO

El comunicado de la Provincia que se conoció ayer consignó: “Se dispuso que los establecimientos educativos que reciben entre el 40 y 80 por ciento de aporte estatal y cuyos aranceles de la enseñanza curricular se encuentran por encima de los aranceles establecidos por la resolución 2631 de la Dirección General de Cultura y Educación, deberán identificar esa diferencia bajo la denominación de cuota residual manteniendo su valor nominal y no pudiendo incrementarla respecto de la fijada para marzo de 2021”.

Se aclaró que “esa diferencia deberá ser absorbida por cada variación en el arancel de enseñanza curricular en un 10 por ciento de la cuota residual. La cuota residual integra el arancel de enseñanza curricular”.

Por otra parte se estableció que “los que reciben el 100 por ciento del aporte estatal podrán mantener a sus valores nominales la cuota residual especial que haya resultado de la diferencia entre el tope para el arancel de enseñanza curricular establecido en el anexo 1 de la resolución 34 de la Dirección General de Cultura y Educación y el que se encontraba percibiendo en esa fecha. Esa cuota deberá identificarse en el recibo oficial de forma separada bajo la denominación de cuota residual especial”.

La cuota residual integra el arancel de enseñanza curricular. Los establecimientos educativos deberán informar antes del 31 de mayo de 2021 el valor de sus aranceles para los periodos abril, julio y septiembre de 2021, se explicó.