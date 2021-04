"Tengo un video tuyo": la tentativa de extorsión a un chef platense

"Tengo un video tuyo. Es un video porno y puedo mandarseló a todos tus contactos y a otras personas también. Pero si me pagás 1.350 dólares estoy dispuesto a borrarlo para siempre".

Que internet es una selva llena de "fieras" y de creativos que no descansan en la búsqueda de maneras para hacer dinero fácil, no es novedad. Solamente sorprenden las nuevas formas que van desde dramáticos avisos de suspensiones de cuentas bancarias, noticias sobre falsos premios ganados o, como en el caso del chef platense Luis "Toto" Liera, amenazarlo con difundir un video porno donde se lo ve en variadas poses. La mezcla de sorpresa, indignación pero que también dispara risas es que Liera está muy seguro de que nunca hizo un video de esa especie ni se ha filmado en situaciones porno eróticas como sí suele hacer alguna gente en el marco de su más estricta intimidad, que eventualmente pueda ser vulnerada por un hacker.

"¿Un video porno, yo?", se rié Liera cuando cuenta a ELDIA.COM detalles de la extorsión vía e-mail que empezó a sufrir en las últimas horas desde una cuenta desconocida.

El mensaje que recibió es el inglés y al traducirlo se anotició que para "evitar" que ese supuesto video llegue a sus contactos, entre los que obviamente hay personales y laborales, debe pagar 1.350 dólares a través de una cuenta Bitcoin. Son, al blue, cerca de 200 mil pesos.

"El mensaje por momentos causa gracia -cuenta- porque en un párrafo el que lo manda dice que el dinero que me pide no es tanto si se tiene en cuenta el trabajo que él se ha tomado para capturar el video o el daño que me puede causar. Es como que al final me está haciendo un favor", señala.

Toto Liera sostiene que "estos tipos deben estafar a mucha gente, debe haber personas que caen con este cuento porque de otra manera no seguirían haciéndolo".

Y algo de razón tiene. Los intentos de extorsión de este tipo abundan en la web y en algunos casos empiezan con un dato que pone los pelos de punta a la víctima: le dicen cuál es su contraseña de e-mail.

“Sé que ******** es tu contraseña. No me conoces y probablemente te estás preguntando por qué has recibido este correo, ¿Cierto? Bueno, instalé un malware en la página de videos para adultos. He hackeado este buzón y he infectado tu sistema operativo con un virus. Soy parte de un grupo internacional de hackers. Como te puedes imaginar, tu cuenta ha sido hackeada", es uno de los textos que circulan.

Un especialista consultado señaló que "no necesariamente obtienen la información de sitios de adultos que puedan haber sido visitados sino de millones de otras páginas y recopilan contactos de correos electrónicos, redes sociales, servicios de mensajería instantánea y directorio telefónico".

En algunos casos los extorsionadores o estafadores dan un plazo para pagar.

El especialista Leonid Grustniy, del sitio kaspersky.es, sostiene como muchos otros que "nadie te ha grabado" y que no existe tal virus aunque admite que si chantajista tiene la contraseña de la víctima es porque ha usado una de las miles y miles de bases de datos y contraseñas disponibles en la red oscura, filtradas de una variedad de servicios online.

Se asegura que el correo electrónico recibido, es decir la extorsión, fue enviado a otros miles de usuarios

"Recientemente los estafadores han descubierto una forma aún más efectiva de hacer que sus víctimas paguen: a comienzos de diciembre, un grupo de investigadores de Proofpoint encontró una ola de spam y ofrecían a las víctimas la posibilidad de verificar personalmente la existencia de un video comprometedor sin involucrar a la familia o amigos. Todo lo que debían hacer era seguir el enlace en el mensaje.. Naturalmente, no aparecía ningún video. En su lugar, a los usuarios se les pedía que descargaran un archivo ZIP que si se abría y ejecutaba, infectaba el sistema operativo", señala el especialista.

Los pasos a seguir son sencillos. Lo primero es no asustarse, obviamente no pagar un centavo, no responder a ningún correo y cambiar inmediatamente la contraseña del e-mail además de asegurarse de instalar un buen antivirus que repela los malware.