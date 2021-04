Crecen las colas por los hisopados en los hospitales y las clínicas de la Región

Crecio exponencialmente el número de hisopados en las clínicas privadas de la Región. Desde la semana pasada, se forman extensas colas para ingresar a los centros de salud, donde son revisados por un médico clínico, quien termina por decidir si el cuadro se condice con la necesidad de hacer un testeo o no. En estos centros de salud, los hisopados son pagados por las obras sociales, y si los potenciales pacientes no tienen obra social e igual quiren hacérselo deben pagar entre 5.000 y 6.000 pesos promedio, según explicaron distintas fuentes consultadas.

Las extensas filas en los sanatorios también provocan la preocupación de vecinos y comerciantes linderos, quienes temen contraer la enfermedad si quienes hicieron la fila ingresan a los locales comerciales o tocan la puerta de ingreso a las viviendas pueden contagiar el virus, por lo cual la situación de preocupación crece día tras día.

Las filas de vecinos que concurren a los centros médicos para practicarse hisopados rápidos y determinar si tienen o no coronavirus no paran de crecer en La Plata desde hace casi una semana y la situación ha generado preocupación, ya que no sólo se incrementó la cantidad de testeos sino también el porcentaje de positivos, según las estimaciones que manejan en los establecimientos de salud.

Desde hace varios días el Rossi y el San Juan de Dios son epicentro de enormes colas, y en la jornada de ayer la cantidad de visitantes parecía incrementarse en estos hospitales.

Ya desde el ámbito privado a nivel local se admitió la semana pasada que “hay una demanda infernal” de hisopados y que paralelamente “creció el porcentaje de positivos”. Por ejemplo, en siete establecimientos de salud privados, que pertenecen a Acliba 1, se hacen por día un promedio de 300 a 350 hisopados por jornada, sumando todas las instituciones.

En la vereda del Hospital Rossi, en 116 y 37, era ayer, otra vez, escenario de una larga espera de cientos de personas que desde temprano se acercaron a la guardia para someterse a los testeos.

En una recorrida realizada por este medio se pudo establecer que en su mayoría son adultos jóvenes que manifiestan tener síntomas asociados con el virus. En ese sentido, la Sala de Situación de la Provincia arrojó que los rangos etarios más afectados por los contagios son los de 30 a 39 y 20 a 29 que acumulaban más de 18.400 casos sobre un total de 37.882.

El mismo panorama presentaba ayer las inmediaciones del San Juan de Dios, en 70 y 28, donde otra vez una vasta cantidad de vecinos aguardaba en una larga hilera para someterse al hisopado.

Como ya han advertido especialistas de nuestra ciudad, si bien el porcentaje de testeos positivos se ha incrementado en los últimos días, es posible correr riesgos de contagios ante a la aglomeración de personas, por lo que insisten en el uso de tapabocas y preservar el distanciamiento social. Otro punto de alta concurrencia de vecinos por hisopados fue el Hospital Alejandro Korn, en Melchor Romero.

En tanto que una vez más se registraban filas en torno al Instituto Médico Platense, en 50 entre 1 y 2, donde vecinos expresaron su preocupación por la presencia de personas con síntomas en las inmediaciones de sus viviendas. Este hospital cuenta con equipamiento propio para hacer los testeos.

Una comerciante de la zona preocupada por el panorama sostuvo que “nosotros cumplimos con los protocolos, pedimos que entre poca gente al local, donde disponemos de alcohol. Pero esto se ha incrementado desde hace una semana. Nosotros cumplimos y pedimos que ellos también cumplan con el uso del tapaboca, el distanciamiento y otras responsabilidades”.