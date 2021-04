Sufrió un robo y esperó una semana a la Policía Científica

Mientras conversa con este diario, José Raciti (74) espera. Se lo nota cansado, y no es para menos: desde hace una semana duerme en una silla. Su habitación se encuentra en completo desorden al igual que la que pertenecía a su madre. Por el momento, inutilizables. Vale aclarar que no se trata de un capricho, si no de una situación particular motivada por un robo del que fue víctima hace una semana en su casa del barrio La Loma.

Durante ese lapso, “Pepe”, como lo conocen en la cuadra, aguardó la llegada del personal de la Policía Científica que debía presentarse en 25 y 43 para trabajar en la escena. “Yo no quería tocar nada, dejé todo como cuando se fueron” los dos sujetos que lo engañaron con un “cuento del tío”. Lo hizo con la esperanza de que los agentes pudieran encontrar alguna pista que ayude a identificarlos.

Comenzada la noche de ayer, los efectivos finalmente se presentaron en el domicilio de la víctima. Habían pasado siete días. “Un amigo me invitó a pasar la noche en su casa para poder acostarme en una cama. Pero yo extraño mi pieza”, le contó, minutos antes de la llegada de los oficiales, a EL DIA.

También serán importantes las imágenes que puedan aportar las cámaras de seguridad instaladas en la zona, como los testimonios de algunos vecinos que vieron a los ladrones merodeando la esquina.

Ninguno de los dos utilizaba tapabocas, por lo que sus rostros fueron observados por el damnificado y otras personas.

Según refirió Pepe, el episodio tuvo lugar el lunes de la semana pasada, poco después del mediodía. “Serían las 13.15”, recordó, “y ya había almorzado. Tocaron el timbre y me dijeron que eran de EDELAP, que tenía un desperfecto en la red eléctrica”.

El jubilado vive en una planta alta y cuando descendió las escaleras y abrió la puerta se topó con dos hombres que vestían un overol de trabajo. Uno de ellos tenía un casco y rondaban entre los 35 y 45 años. El problema, le explicaron, estaba en la vivienda. Así que subieron los tres. “Yo los acompañé todo el tiempo, hasta que se separaron. Me quedé con el que miraba las tomas de la cocina y el compañero se fue para el cuarto que era de mi madre, ahí ya no sé lo qué hizo”, manifestó Pepe.

Los supuestos operarios permanecieron durante unos 20 minutos en los que revisaron el resto de la propiedad. Cuando se marcharon, Raciti los siguió hasta la puerta junto a su pekinés Yago y luego regresó con alguna sospecha a su habitación. “Los dos cuartos eran un despiole”, sentenció. Le robaron dinero en efectivo, una máquina fotográfica y algunas cosas más.

Sin perder tiempo, se dirigió hasta la comisaría cuarta a radicar la denuncia. Sin embargo, en los días siguientes no tuvo ninguna respuesta desde la seccional. Ayer por la tarde volvió a reclamar “y me dijeron que tengo que esperar. Estoy cansado, no puede ser”, se quejó.

Horas más tarde, la respuesta a su pedido llegó.