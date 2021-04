Vizzotti: "Estas próximas tres semanas hay que bajar la transmisión para vacunar a las personas con mayor riesgo de morir"

"Con este aumento sostenido y acelerado de casos, la segunda ola es un hecho". Con esa frase prácticamente la ministra de Salud Carla Vizzotti dio inicio a la conferencia de prensa que esta mañana brindó en la Casa Rosada, previo a una nueva reunión entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenso Aires para definir en conjunto nuevas medidas para hacer frente al incesante incremento de contagios de coronavirus que se viene dando en las últimas semanas.

En ese contexto, y luego de hacer un balance sobre cómo se encuentra el sistema sanitario y renovar las recomendaciones a seguir, Vizzotti dijo que la priodidad en "estas próximas tres semanas es bajar la transmisión (del virus) para vacunar a las personas con mayor riesgo de morir" y habló de "un esfuerzo muy grande".

En ese sentido, informó que el índice de riesgo epidemiológico por departamento hace 7 días eran 48 departamentos con 12 millones de personas, mientras que ahora CABA junto a 13 jurisdicciones (85 departamentos) totalizan 25 millones de personas.

"Esto que está pasando en la Argentina pasó hace algunas semanas en los países vecinos, con un aumento muy acelerado de casos y tensión del sistema de salud", indicó Vizzotti, aunque aclaró que "nuestro sistema de salud no es el mismo de marzo de 2020". De todos modos hizo hincapié en que "el equipo de salud está muy cansado, por eso cada caso que evitemos va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema".

La titular de la cartera sanitaria resaltó que están trabajando "en medidas para disminuir la circulación de personas" para de esa manera evitar que el virus pueda propagarse con mayor celeridad, tal como viene sucediendo. "Si bajamos la circulación vamos a bajar la tensión en el sistema", afirmó, y fue en ese contexto que señaló que las próximas "son tres semanas de un esfuerzo muy grande para vacunar a la gente con mayor riesgo de morir".

Con relación a la vacunación, Vizzotti indicó que el 90% del personal de Salud recibió al menos una dosis de la vacuna contra el COVID, mientras que el 60% completó el esquema. Además, remarcó que la vacuna "tarda al menos 14 días en hacer efecto" y que "no se sabe el rol de la vacuna respecto de la transmisibilidad", de ahí que recomendó que "aunque reciban la vacuna, hay que seguir cuidándose".

También puso énfasis en que "es falso pensar que alguien joven y sano no tiene riesgo" ya que las estadísticas muestran que "los que más se infectan son los menores de 60 años", mientras que la mayor cantidad de fallecidos se ubican por encima de esa edad.

Y tal como indicara ayer, resaltó que "las actividades de esparcimiento con protocolos no son fuentes de contagio", lo mismo que la secretaria de Epidemiología, Analía Rearte, quien afirmó que "no hemos tenido grandes brotes en las escuelas", lo que hace suponer que no habrá medidas restrictivas respecto de la presencialidad en los establecimientos.