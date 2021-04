Respuestas a la vacunación: cuándo se logra inmunidad, quiénes deben inocularse y efectos adversos

En los últimos días miles de bonaerenses recibieron la notificación del turno para vacunarse. Con la llegada de dosis anti Covid, crece el número de personas que fueron inoculadas para darle pelea a la enfermedad que tiene al mundo en vilo hace más de un año.

Una muestra de ello son las largas colas que se generan en las distintas postas de vacunación platenses, como el Hipódromo o el Estadio Único. Claro que la espera se da con esperanza ya que quienes aguardan en la fila tienen la tranquilidad de ser inoculados contra el virus que hace estragos en casi todo el planeta.

Es en este contexto que más allá de los estudios que avalan a las distintas vacunas, aparecen algunas dudas o temores. En este nota te contamos todo lo que tenés que saber si ya te vacunaste o estás a punto de aplicarte la dosis.

Con los consejos del Ministerio de Salud de la Nación en el “Manual del Vacunador” para las vacunas Sputnik V, Covishield y Sinopharm se pueden despejar las inquietudes más frecuentes.

¿En cuánto tiempo el cuerpo genera la inmunidad deseada? La protección de la vacuna no es inmediata. Después de la segunda dosis, la protección se considera adecuada de 1 a 2 semanas posteriores. Es preciso recordar que ninguna vacuna es 100% efectiva (la enfermedad puede ocurrir pero, si ocurre, suele estar atenuada). Dado que existe información limitada sobre la efectividad de la vacuna -por el corto tiempo de estudio-, la capacidad para reducir la gravedad de la infección o la transmisión del SARS-CoV-2 y cuánto tiempo dura la protección, las personas vacunadas deben seguir respetando todas las pautas actuales de cuidado, para protegerse a sí mismos y a los demás. Las primeras 48 horas tras haber recibido la dosis son importantes, y recién después de dos semanas se alcanzaría el máximo de inmunidad.

¿Cuáles son los intervalos recomendados entre la primera y segunda dosis? Con estas vacunas, para lograr la máxima protección se debe completar el esquema de 2 (dos) dosis. Aunque transcurran más días que los recomendados como intervalo mínimo, no se reiniciarán esquemas. Es decir, se completará el esquema con la segunda dosis y no se volverá a dar la primera dosis, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la primera aplicación. El intervalo recomendado para la Sputnik V es de 21 días, para la Sinopharm es de 21 días a un mes y para la Covishield de 8 a 12 semanas.

¿Existen efectos adversos? Los que están identificados en los estudios clínicos, así como en investigaciones de otras vacunas basados en una plataforma tecnológica similar, son principalmente leves o moderados. Además pueden desarrollarse en el transcurso del primer o segundo día después de la vacunación y desaparecen dentro de los 3 días posteriores. Entre los más frecuentes se destacan dolor en el lugar de la inyección, hiperemia (con calor, enrojecimiento) e hinchazón. También puede generar síndrome pseudogripal de corta duración como escalofríos, fiebre, dolor de articulaciones, dolor de músculos, astenia, malestar general y dolor de cabeza. Asimismo se recomienda el uso de AINEs (ibuprofeno, por ejemplo) y/o paracetamol, ante la aparición de fiebre después de la vacunación. Cabe destacar que aún no se han podido evaluar efectos adversos a largo plazo y que la vigilancia sobre los posibles efectos adversos continúa durante la etapa de vacunación masiva.

¿Se deben vacunar aquellos que tuvieron coronavirus o están cursando la enfermedad? La vacunación contra el COVID-19 debe ser administrada independiente del antecedente de haber padecido la infección (sintomática o asintomática). No se recomienda la solicitud de pruebas virales o de anticuerpos para detección de infección aguda o previa, en función de definir la vacunación. En tanto, si una persona se encuentra cursándola debe posponerse la vacunación hasta la recuperación de la enfermedad aguda o hasta que se hayan cumplido los criterios para interrumpir el aislamiento. Mientras que en los contactos estrechos, se recomienda aplazar la vacunación hasta que finalice el período de aislamiento.

¿Qué recaudos debe tomar una persona que haya recibido plasma de convalecientes o anticuerpos monoclonales? Actualmente no existen datos sobre la seguridad o eficacia de la vacunación COVID-19 en personas que hayan recibido anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente como parte del tratamiento para la enfermedad. Se recomienda que la vacunación se posponga durante al menos 90 días desde el tratamiento.

¿Se recomienda la vacunación en personas mayores? Los estudios sugieren que la vacuna es probablemente eficaz en los mayores de 65 años e indican que es segura para este grupo etario. En el caso de la vacuna Sinopharm, en un primer momento fue autorizada para personas entre 18 y 59 años inclusive, pero en los últimos dúas esta recomendación se modificó y amplió para mayores de 60 años.

¿Cuáles son las recomendaciones en poblaciones o situaciones especiales como embarazo, lactancia, inmunosupresión, enfermedades autoinmunes, menores de edad, enfermedad aguda, anticoagulación o alergias? En el caso de las mujeres que desean un embarazo, se recomienda retrasar la búsqueda por 4 semanas, luego de la segunda dosis. En tanto, las personas anticoaguladas pueden vacunarse, aunque se sugiere, luego de la inyección, realizar una breve compresión en el sitio de aplicación. Por otro lado, en los estudios clínicos no se han evaluado algunos grupos poblacionales: mujeres embarazadas o en lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes. Pese a ello, al no contar con evidencia sobre la seguridad y eficacia en estos grupos, como estas vacunas no son "a virus vivos ni atenuados" -no tienen la capacidad de infectar-, el riesgo de efectos adversos graves es bajo. Además, ante la presunción de que estas poblaciones son más vulnerables a una infección por SARS-CoV-2, se considera razonable su inmunización, teniendo en cuenta el grado de exposición individual y las preferencias individuales.

Cabe destacar que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), en consenso con diversas Sociedades Científicas y expertos externos al Ministerio de Salud de la Nación, en línea con los análisis y recomendaciones publicadas en otros países, recomendó al Ministerio de Salud excluir el concepto de “contraindicación para la vacunación contra COVID-19” a mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes que formen parte de los grupos que pertenecen a la población objetivo a vacunar. Esta recomendación se sustenta en la necesidad de una evaluación individualizada con el médico tratante sobre el beneficio que puede ofrecerles la vacunación.

¿Cuándo está contraindicada la vacunación? Las vacunas están contraindicadas en aquellas personas que tengan antecedente de reacciones alérgicas con otras vacunas, hipersensibilidad a alguno de sus componentes, antecedentes de anafilaxia o reacciones alérgicas que hayan provocado un compromiso respiratorio. Otra contraindicación es estar cursando una enfermedad aguda grave, infecciosa o no infecciosa, que comprometa el estado general de la persona o ante exacerbaciones de enfermedades crónicas que comprometan el estado general de la persona. En tanto, al momento, no se recomienda la vacunación en menores de 18 años por falta de evidencia sobre la eficacia y seguridad en este grupo etario. Las contraindicaciones para la administración de la segunda dosis están dadas por la presentación de complicaciones graves posterior a recibir la primera dosis.

Por otro lado, las alergias leves a alimentos, animales o medioambientales no contraindican la vacunación; mientras que las personas que reciben inmunoterapia desensibilizante (vacunas de alergia) como tratamiento de alergia previa, no deben suspender el tratamiento antes de la vacunación y pueden vacunarse.

¿Cuánto tiempo debe pasar entre la vacuna contra el coronavirus y otras vacunas? Las vacunas contra el COVID-19 deben administrarse separadas de otras vacunas, con un intervalo de 14 días (antes de iniciar el esquema de 2 dosis de COVID-19 o después de completar el esquema, es decir, no intercalar diferentes vacunas). En este caso vale aclarar que si bien en el manual se sugiere que en el caso de la Sputnik V se recomienda un mes de intervalo, esta recomendación fue actualizada. Tener en cuenta que, ante una situación imprevista con potencial riesgo de vida como por ejemplo un accidente potencialmente rábico o una herida potencialmente tetanígena, deberá priorizarse completar el esquema antirrábico o antitetánico correspondiente (si tuviera indicación). Posteriormente, se dará inicio o se completará (según corresponda) el esquema de vacunación contra COVID-19, respetando un intervalo mínimo de 14 días desde la última dosis antirrábica o con componente antitetánico aplicada.

¿Se pueden combinar dosis de diferentes vacunas anti Covid? No hay datos que avalen la intercambiabilidad entre las distintas vacunas disponibles contra COVID-19.