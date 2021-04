Por qué Alex Caniggia faltó a MasterChef Celebrity: "No quería contagiar a nadie"

Los seguidores de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina se sorprendieron que Alex Caniggia no estuvo esta semana el lunes ni el martes. Y si bien Santiago Del Moro aclaró que tenía un "problemita en su visión", su representante se encargó contar con detalles lo que pasó.

Vale recordar que lo que se ve en pantalla son grabaciones hechas hace tres semanas, por lo que el "faltazo" del hijo de Claudio Paul se produjo el mes pasado. “Hoy falta Alex, ‘El emperador’. Tuvo un problemita en su visión y no va a estar participando con nosotros. Nada grave, nada de que preocuparse pero seguramente lo vamos a ver en el ‘jueves de última chance’”, contó el conductor en la emisión de ayer.

Peron este martes, y en diálogo con La Nación, su representante Fabián Esperón precisó: “Fue la única vez que faltó. Le picaban los ojos, él creía que era conjuntivitis y no quería contagiar a nadie”. Luego indicó que se trató de “algo viral” y que "no podía ver". "No sabés como tenía los ojos, pobrecito", añadió.

Pero como la recuperación fue rápida, estará presente en el programa del próximo jueves, llamado de "última chance", en donde el mejor plato de la noche se salva de ir a la gala de eliminación del próximo domingo.