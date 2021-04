Ivana Nadal, más polémica que nunca: "Tenemos que dejar de obedecer"

Ivana Nadal volvió a levantar polvareda en las redes sociales por su rechazo a los controles que rigen en el marco de la pandemia del coronavirus.

A través de un picante menseje, la modelo dijo estar harta de los testeos. "Hoy tuve un día distinto. Tuve que hacerme el PCR porque mañana viajo a EEUU. No, no es la primera vez que me lo hago. Pero sí es la primera vez que lloro cuando dejan de invadir mi cuerpo por imposición médica, social y PROTOCOLAR", se despachó.

Y arremetió: "Estoy harta. Juro que hace mucho que no me sentía tan triste. Esto tiene que parar. Por favor no bajemos los brazos. Sigamos lazando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos".

"Mi cuerpo es mío. Mi vida es mía", exclamó a viva voz Ivana Nadal.

Y agregó: "Soy responsable sólo de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal".

Para Ivana Nadal "esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer y empezar a escuchar nuestra voz interior.

"Si te hace bien usar tapabocas, si te hace bien vacunarte, si te hace bien vivir perseguido y con miedo, hacelo. Pero por favor respeto para quienes no", manifestó. En otro párrafo de su escrito dijo que "solo pido libertad".