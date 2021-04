¿Arranca el rugby de Buenos Aires este fin de semana?

El cronograma oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires hace rato que tenía marcado como fecha de inicio a la mayoría de sus torneos este sábado a las 15:30 (el Top 12 arrancaría el 17 de abril). De hecho, hasta ya están designados los árbitros que dirigirían los encuentros de este fin de semana. Pero aun no hay definiciones.

Lo cierto es que este diario, en una ronda general de consultas, accedió a información que certifica que los cinco clubes de nuestra ciudad están en condiciones de salir a la cancha pese a todo, de arrancar la temporada. Aunque es cierto que toda su actividad y planificación está directamente relacionada con las decisiones sanitarias que parten de las autoridades pertinentes y obviamente del órgano rector de la actividad como lo es la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires).

“Por ahora se juega”, fue la respuesta de todos los clubes.

En teoría y tal como está todo planteado este sábado por el torneo de la Primera A La Plata Rugby recibirá al Club San Patricio en Gonnet; Universitario por el torneo de la Primera B jugará también en Gonnet contra Manuel Belgrano y por el torneo de Segunda, Albatros viajará hasta la ciudad de San Pedro para jugar por el torneo de la Segunda División ante Tiro Federal de aquella localidad del Norte bonaerense. En teoría esos serán los tres partidos programados para el debut.

¿HUBO CONTAGIOS?

Cómo en todos los sectores de la sociedad la Pandemia y el virus dijo presente, pero según este medio pudo averiguar todos los casos fueron controlados y aislados de acuerdo a los protocolos autorizados por las autoridades pertinentes y, en consecuencia, los distintos planteles han entrenado a conciencia y con el solo objetivo de arrancar como estaba estipulado este sábado 10 de abril.

¿Qué pasará ahora? Lo cierto es que la única certeza con la que cuentan los clubes, es con la última circular de la URBA que estipula las fechas y los horarios de arranque para la primera jornada oficial de rugby después de un año y medio sin que no haya un partido oficial, que no fue ni más ni menos cuando el 5 de octubre de 2019 el SIC venció a Belgrano Athletic 22-19 en el partido decisivo y se consagró campeón del URBA Top 12, con aquel magnífico drop de Joaquín Lamas que definió la final, en el último minuto del tiempo suplementario. Así, el SIC consiguió un título que no ganaba desde el año 2011 y llegó a lo más alto del rugby porteño por 26º vez en su historia.