Hartos de padecer por las filtraciones

Vecinos de calle 8 entre 499 y 500, en Villa Castells, se comunicaron con EL DÍA para denunciar que hace cinco meses están sufriendo una pérdida de agua potable. “Desde hace más de 5 meses que venimos reclamando en ABSA y nunca vinieron ni a ver”, comenzó indicando uno de los damnificados. “Encima esta zona no hay presión de agua y no vienen a reparar, es increíble”, añadió. Similar calvario describieron quienes viven en la cuadra de 136 bis 43 y 44, a la altura del 582, quienes vienen sufriendo diferentes incomodidades por una filtración en la vía pública y a pesar de los planteos que hicieron a la empresa prestataria, no logran soluciones. La pérdida está desde el 10 de marzo y uno de los reclamos realizados a Absa es el N° 308.656.