Patricia Bullrich lanzó su línea y empezó a tallar en la interna del PRO

“Ningún partido político espera la decisión de un dirigente”, lanzó en los últimos días Patricia Bullrich. Se refería, casi como una obviedad, a la incertidumbre que genera en Juntos por el Cambio la indefinición que rodea a María Eugenia Vidal y su decisión en torno de si será o no candidata a diputada nacional por la Provincia.

En línea con esa sentencia, Bullrich acaba de darle forma y estructura a su propio sector interno en territorio bonaerense que aglutina a intendentes, legisladores, concejales y varios ex funcionarios. La ex ministra de Seguridad nacional elevó fuertemente su perfil en los últimos meses, como la expresión más contundente del ala dura del PRO que responde a Mauricio Macri. La intención del armado parece clara: influir en la definición de la lista de candidatos del principal espacio opositor en la Provincia y colocar dirigentes propios.

Si bien el scrum del nuevo sector es amplio, emerge como cabeza visible en la Provincia la abogada y ex asesora de Bullrich en Seguridad, Florencia Arrieto. Es el nombre que más se menciona para ocupar un lugar relevante en una lista de diputados nacionales. Pero, claro, no es el único. Aparecen el actual senador Esteban Bullrich, el ex senador Federico Pinedo y el diputado nacional Waldo Wolff, una pieza importante en los contactos de este armado con el intendente Jorge Macri.

También el ex funcionario nacional Hernán Lombardi, Gerardo Millman (que acompañó a Bullrich en Seguridad) y el diputado nacional Pablo Torello.

Al menos tres intendentes anotaron su nombre en el espacio de Bullrich: Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Martín Yeza (Pinamar) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco). En el lote de legisladores provinciales aparecen el senador platense Juan Pablo Allan y Felicitas Béccar Varela.

“Somos un actor nuevo que incomoda”, dicen cerca de Bullrich en referencia a la interna del PRO que anota varios sectores: buena parte de los intendentes nucleados en el Grupo Dorrego; el sector denominado la Territorialidad que nuclea a dirigentes y legisladores cercanos al vidalismo y los sectores peronistas que lideran Miguel Pichetto y Joaquín De la Torre, por un lado, y Emilio Monzó, por el otro.

Hay otro actor de peso y es el que apuesta por una eventual postulación en la Provincia del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. Allí trabajan, entre otros, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, además del armado de Vecinos Unidos, el sector que orientan los senadores provinciales Roberto Costa y Lucas Fiorini. Y, obviamente, el propio Horacio Rodríguez Larreta.

Acaso como para intentar poner algún límite a ese posible desembarco, la propia Bullrich sostiene que no hay que generar cruces entre Capital y Provincia, esto es, que ni porteños sean candidatos en territorio bonaerense ni bonaerenses en Capital. Un tiro por elevación para Santilli pero también para Vidal que analiza volver a hacer política en Buenos Aires y, acaso, competir contra la ex ministra de Seguridad que tiene resuelto ir por una banca de diputada nacional por ese distrito.

También, una señal de sintonía con Jorge Macri, uno de los dirigentes que más presiona en el PRO para bloquear un desembarco de Santilli. pensando en la pelea por la Gobernación en 2023.