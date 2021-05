Nueva protesta de la UOCRA en La Plata

La UOCRA volvió a movilizarse en la Región, está vez en los accesos de un corralón de 122 y 50, donde plantearon una serie de demandas laborales y realizaron un corte de calle.

La protesta fue impulsada por la agrupación "blanca y azul" de ese gremio de la construcción y transcurrió con una amplia convocatoria.

Desde el sindicato afirmaron que "hemos tomado la medida de fuerza en la hormigonera Imacova porque los compañeros no perciben la comida, no se les paga horas extras, y no se les hace entrega de ropa".

En torno a la protesta también plantearon que "todos los años los obligan a renunciar, y el pago debería ser quincenal y es mensual".

Los manifestantes consignaron que "el salario está debajo del acuerdo, se niegan a reconocernos como gremio, no quieren que haya delegados para que los compañeros hagan sus reclamos".

Según advirtió un representante gremial que participó de la manifestación, "le damos todo el día para que nos den una respuesta, si no mañana volveremos otra vez ".