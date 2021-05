VIDEO.- No hay reja que los frene y por sexta vez robaron en una panadería local

Por sexta vez en 30 días robaron en una panadería platense donde parece que nada detiene a los delincuentes ni los convencer de que a esta altura solo podrán llevarse alguna que otra mercadería y las monedas de cambio que quedan en la caja.

Ocurre en la panadería platense Nogui de 13 y 45 donde como en otras oportunidades barretearon la puerta, rompieron un vidrio y una vez dentro se llevaron dinero, aunque era escaso.

Macarena, empleada del comercio, contó a ELDIA.COM que "ya no hay reja que los frene, cortaron la parte de abajo y rompieron el vidrio"

"Escondemos la balanza para que no se la roben o nos la llevamos. Esta vez se llevaron el cambio porque ya plata no dejamos, solo monedas que también se las llevan", contó, para agregar: "El tema es el gasto para reponer el vidrio y las rejas. Ya no sabemos que hacer. Es maldad a esta altura".