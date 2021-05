“Cuerpo a cuerpo” frente al virus, la lucha de todos los días en las terapias platenses

Afuera, en la calle, muchos caminan como si nada. Adentro, entre camas colmadas, respiradores y agonías, todos los días se libra una lucha por la vida. Es el afuera y el adentro de los hospitales platenses mientras la segunda ola galopa amenazante.

Ariel Manti, 53 años, padre de dos hijos de 20 y 11 años, jefe de sala de terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios de La Plata, camina la sala como lo viene haciendo desde hace 22 años, aunque ahora, en un contexto que jamas antes había siquiera imaginado.

“Es una situación inédita, hay pocas camas vacías, a veces nos queda solo una, otras veces trabajamos al ciento por ciento, con las 16 camas ocupadas, y si nos llega otro paciente grave, hay que montar otro escenario con asistencia y ventilación donde se pueda, en la guardia, en cardiología...Hasta ahora nadie se quedó sin atención, nos la arreglamos con un esfuerzo extraordinario de todo el personal, pero si los casos se siguen multiplicando, si los contagios no se paran, no se que podrá pasar, porque estamos muy cerca del límite, en el momento más crítico, con una meseta muy alta”.

Manti describe que todos los casos de terapia son de Covid, que el promedio de permanencia de cada paciente es de entre 25 y 30 días, y que de cada diez asistidos con respirador, entre 5 y 6 fallecen.

“Es una situación muy angustiante –refiere el médico– si bien como terapistas estamos preparados, estamos ante una carga emocional muy alta, porque ante el dolor por cada pérdida, se suma el aislamiento y la comunicación con la familia, que mayoritariamente es por teléfono. Es muy duro comunicar esas noticias”.

Para el doctor Manti, terapista especializado en neumonología, el momento requiere bajar la circulación del virus de la forma más rápida posible.

“Todas las camas son escasas, la tecnología y el recurso humano son finitos, no se puede formar un profesional de terapia en una semana, si esto sigue avanzando puede ser muy grave, pero hay gente que parece que no lo entiende, que está en la calle como si nada pasara”.

Otro dato que transmite este médico platense es que observa que los pacientes de gravedad que llegan a la terapia son cada vez más jóvenes.

“Tenemos enfermos graves de 35, de 42 o de 47 años. El año pasado en la primera ola, además de que los casos graves eran la mitad de los de ahora, el promedio de edad era de 60 años, y ahora ya estamos en los 54. El esfuerzo de todo el personal del hospital es inmenso, pero comparado con el año pasado, todos estamos más cansados, sin vacaciones, sin respiro. Es una situación que no he visto nunca en mi carrera”.

CASOS Y MAS CASOS

En las otras terapias platenses, el panorama no es muy distinto. María Gabriela Sáenz, jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital San Martín, cuenta que “el número de camas se amplió, sumando una veintena más en el servicio de emergencia y en unidad coronaria para pacientes ventilados, pero igual estamos trabajando con el 90 por ciento de ocupación y a veces más”.

La especialista refiere que, además, comenzaron a aparecer pacientes que muestran un deterioro más rápido frente al virus y formas de la enfermedad más severas.

“Si durante el pico del año pasado las formas más graves de la enfermedad se relacionaban con neumonías bilaterales – describe Sáenz - ahora aparecen con más frecuencia fallas multiorgánicas, con compromiso de otros órganos, además de los pulmones, como los riñones o el corazón”.

Y, al igual que Manti, coincide en la edad cada vez menor de los pacientes.

“Si el año pasado, durante el pico, la mayoría de los pacientes que llegaban a terapia intensiva tenían más de 65 años, ahora estamos recibiendo muchos pacientes de entre 40 y 50 años con formas graves de Covid. Y si bien hay pacientes que logran salir de la falla multiorgánica, se trata de cuadros que registran una alta mortalidad”.

Para ilustrar sobre el ímpetu de la presente ola, la especialista destaca que si en el pico de la primera ola se hisopaban en el hospital entre 30 y 50 personas diariamente, actualmente ese indicador promedia los 200 diarios, y entre ellos también es particularmente alto el número de casos positivos, notándose una evidente aceleración en la velocidad de los contagios, a lo que se suma que, al mismo tiempo, también requiere internación un mayor número de pacientes jóvenes que son afectados por las formas más graves de la enfermedad.

Del mismo modo, Elisa Estenssoro, ex jefa del servicio en el Hospital San Martín y actual miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial de Sociedades de Terapia Intensiva, señala que “si no disminuye el número de casos, el panorama que nos acecha es oscuro. Las terapias están trabajando en un estado de altísima ocupación tanto en el sector público como en el privado en toda nuestra Región, lo cual genera mucha zozobra. Si siguen apareciendo casos nuevos a este ritmo, las perspectivas no son buenas”.

En Berisso, Gastón Funes, jefe de la terapia intensiva del Hospital Larraín, describe un panorama a futuro igualmente incierto.

“En el pico del año pasado –destaca- en Berisso llegamos a estar con la terapia entre el 70 y el 80% de ocupación a lo sumo, y a veces con pacientes derivados de otros puntos de la Provincia. Pero durante esta segunda ola ya hemos estado al 100% en varias oportunidades y sólo con pacientes de la zona, todo en el marco de un crecimiento de casos que si por algo se caracterizó fue por lo brusco, y también por la mayor frecuencia de las formas graves y la rápida evolución del virus en los cuadros más severos”.

PÚBLICOS Y PRIVADOS

Los datos aportados por los profesionales platenses, coinciden con lo que se observa en casi toda la Provincia de Buenos Aires, en capital federal y en varios puntos del país.

De acuerdo a un relevamiento realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) a hospitales públicos y privados de todo el país, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y San Juan superaban ya el 90% de ocupación de las terapias intensivas.

“Si bien no contempla a todas las instituciones – aclararon desde la entidad – sí es una foto de la realidad de muchos centros de salud”.

En el muestreo, respondieron en forma voluntaria la entrevista 171 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de las cuales 90 (54%) eran de hospitales públicos y 81 (47%) de privados, lo que representa un total de 3.246 camas, observándose una tasa de ocupación promedio del 87% a nivel nacional.

De esa ocupación, el porcentaje de pacientes internados con Covid-19 fue del 61%, de los cuales el 79% requirió Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM), mientras que en zonas del Gran Buenos Aires reportaron que 7 de cada diez internados muere, al tiempo que “la mayor cantidad de camas que se liberan es por óbito y no por mejoría del paciente”.

En este marco, los terapistas redoblan sus esfuerzos y enfrentan, además, la lucha diaria contra el virus en un cuerpo a cuerpo cotidiano.

“Hay que enfrentarlo, es nuestro trabajo – señala el doctor Manti – y también corremos riesgos, lo que no despierta temor pero sí una mayor responsabilidad a la hora de los cuidados personales, porque también debemos proteger a nuestras familias y no llevar el virus a casa. El panorama es incierto, pero debemos confiar en la ciencia, que con el desarrollo de las vacunas en solo un año ha dado un paso maravilloso y mucha esperanza, y en seguir aprendiendo día a día hasta ganar la batalla”.