La reconciliación de Jennifer Lopez y Ben Affleck: mails y piropos que hicieron revivir el amor

Jennifer Lopez, de 51, y Ben Affleck, de 48, confirmaron su reconciliación, 17 años después de su ruptura, durante una escapada romántica a Montana.

Todo comenzó la semana pasada, cuando se conoció que, tras romper su compromiso con el exjugador profesional de béisbol Alex Rodriguez, la artista se había refugiado en un viejo amor. Jennifer y Ben, que formaban una de las parejas más bonitas de Hollywood aunque rompieron su compromiso en 2004, se han estado viendo en la mansión que la cantante y actriz tiene en Los Ángeles. Después, coincidieron en el concierto Global Citizen Vax Live y este fin de semana han disfrutado de una escapada juntos en la exclusiva estación de esquí Big Sky, en Montana. La noticia ha enloquecido a sus fans y todos se preguntan si retomarán su relación 17 años después.

"Se lo ha pasado muy bien con Ben", ha dicho a la revista People una fuente cercana a JLO. "Ella está feliz con él y disfruta pasando tiempo con él", añade. El periódico británico Daily Mail ha publicado en exclusiva las imágenes en las que aparecen juntos en un coche, conducido por Affleck, después de aterrizar en Los Ángeles con su jet privado. Al parecer, el oscarizado actor tiene una casa en Yellowstone Club, donde hace años iba de vacaciones con su exmujer, Jennifer Garner, y sus tres hijos. "Jennifer ha pasado varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz", asegura la citada fuente a People.

"EL TIRO QUE PICÓ"

A principios de abril, y cuando la actriz aún estaba con Rodriguez, el cineasta fue uno de los famosos que ofrecieron sus pensamientos sobre la carrera de J.Lo para la revista InStyle, y destacó el trabajo de décadas de la “Diva del Bronx” en la industria del entretenimiento.

El ganador de dos premios Oscar resaltó que la cantante latina se mantenía igual de hermosa como siempre y quiso conocer cómo lo hace: “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?... ¿Por qué te ves igual que en 2003?”, le preguntó Affleck en el perfil para la revista.

J.Lo se sintió increíblemente halagada por las palabras de su ex pareja. “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”, dijo sobre su ex novio, con quien trabajó en “Gigli” (2003) y “Jersey Girl” (2004). Sin embargo, más allá de su belleza, el actor también fue increíblemente elogioso por el enfoque y dedicación de su ex a su trabajo.

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”, escribió el actor para la publicación que tenía a J.Lo en su portada.