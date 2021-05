Fue vacunado donde estuvo secuestrado por la dictadura militar

Un exdetenido que estuvo desaparecido durante la última dictadura militar fue inoculado contra el coronavirus en el vacunatorio ubicado en el Espacio Mansión Seré, excentro clandestino de detención donde 45 años atrás estuvo secuestrado y sometido a torturas.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, posteó en sus redes sociales el video de la TV Pública en el cual la vacunadora cuenta su experiencia.

Ghi, docente y periodista, escribió: "Donde hubo muerte, hace 20 años hay vida. Donde se sembró el terror hoy brota la esperanza".

Donde hubo muerte, hace 20 años hay vida. Donde se sembró el terror hoy brota la esperanza 🙌



El futuro habita en la memoria y estos momentos quedarán grabados siempre en nuestros corazones ❤ pic.twitter.com/djWijySiQ4 — Lucas Ghi (@LucasGhi) May 11, 2021

En sus declaraciones, la vacunadora explicó que "después del 24 de marzo justamente en este lugar que es significativo para Morón por la Memoria, Verdad y Justicia, el día 25, en el box 3 donde vacuno a las personas junto a mis colegas, vacuné a un señor que estuvo detenido aquí".

La mujer contó que se acercó para preguntarle "qué le pasaba y quería abrazarme y lógicamente uno trata de tomar distancia por precaución y me dijo: 'Acá hace 45 años me torturaron para quitarme la vida y hoy me vas a dar la vacuna para prolongarme la vida".