“Cielo la defendió más de una vez de ese violento”

De la funesta historia del doble femicidio que afectó a tres familias y conmocionó a un sector de Los Hornos, se desprende una trama que tiene como intérprete a una de las dos víctimas. Cielo Deluca (20), de ella se trata, fue asesinada vilmente y casi con seguridad por haber defendido en más de una ocasión a Florencia Sandoval (23) de las agresiones de su pareja. Incluso en el aciago final, cuando la pólvora reemplazó a los insultos y los golpes.

La corta vida de la chica trans, a juzgar por el relato de sus amigas, estuvo cargada de tragedia. Su condición sexual provocó un cimbronazo en su seno familiar y la llevó a buscar su destino a otra ciudad. “Se vino por ayuda, porque estaba en la calle. No le gustaba la prostitución”, pero así se conoció hace cinco años con Agostina, según reveló ella misma. Ese capítulo es fuerte, y fue decisivo para la unión de ambas: “Ella (por Cielo) vivió un tiempo en el hotel Gondolín, que le da alojamiento a las personas trans en situación de calle, y ahí compartimos habitación y nos hicimos muy buenas amigas. Supe su historia y ella la mía”, detalló la joven.

“Laburaron” la calle y empezaron a salir “para todos lados juntas”, comentó. En esa oscura ruta pasaron frío, lloraron abrazadas en más de una oportunidad y “luchamos siempre para salir adelante y ayudar a nuestras familia, plata que hacía, plata que invertía en su familia”, aseguró Agostina.

En esas circunstancias, “Cielo solía venir a capital solo cuando necesitaba plata de urgencia para ella o su familia. Ella era una persona muy especial, mi mejor amiga”, manifestó con el dolor del recuerdo.

A fines de 2019, cuando la pandemia todavía era un brote difuso en China, Deluca intentó correrse del trabajo sexual con un emprendimiento propio. Con “su esfuerzo, ella misma proyectó poner un local de venta de ropa. Prendas fabricadas por ella, cosidas a mano y con una máquina que también se había comprado con tanto esfuerzo para no ejercer la prostitución”, destacó su amiga. La realidad del país y las dificultades para conseguir financiamiento derrumbaron su sueño. O, como lo definió Agostina, “mucha demanda, mucha pobreza”. Sin embargo, la idea le quedó viva en la cabeza porque meses después se pagó un curso textil para mejorar su técnica.

Todo su futuro se detuvo el lunes cuando, al defender a Florencia del ataque de su novio -según sostienen allegados-, fue baleada en el pasillo que daba su departamento.

“ESE HIJO DE PUTA LA AGREDIÓ ANTES”

El día de su violenta muerte no era la primera vez que Cielo defendía a su vecina. Las dos habían hecho muy buenas migas durante los cuatro meses en los que compartieron terreno, medianera mediante, en 164 entre 62 y 63.

La joven trans se mudó a uno de los tres departamentos que se alquilan en la propiedad junto a su hermana, pero ésta se fue poco después y las costas de la renta quedaron para una sola persona. José María (58), dueño del lugar, contó que la idea de la fallecida era irse. En eso estaba cuando ocurrió la fatalidad.

Agostina aseveró que “ese violento hijo de mil puta (por Juan Ignacio Soto) la agredió más de una vez y Cielo la defendió. Me comentó que no las dejaba en paz y el chabón desde entonces le agarró bronca y recelo”. A tal punto, que la última vez que las trabajadoras sexuales se vieron “fue en la calle, hace un mes, y fue ahí que ella me comentó lo que pasaba y mostró que estaba toda lastimada”, remarcó.

“Pongo las manos en el fuego por ella y por la clase de persona que era. Murió haciendo lo que amaba, defender y ayudar a los que necesitaban. Puedo asegurarte que era una persona sin maldad, honesta, muy sociable. No sé merecía este final... ¡Se ganó el cielo entero mi amiga!”, culminó.