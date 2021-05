Zaira Nara contó cómo Messi intentó conquistarla en un boliche de Bariloche: "Lo mandé a cag..."

Según reveló en las últimas horas Zaira Nara, Lionel Messi intentó conquistarla en un boliche aunque, en base al testimonio de la modelo, lo hizo de una forma bastante peculiar que terminó optando por rechazarlo.

Toda la secuencia tuvo lugar cuando el el astro del fútbol mundial era soltero y muy jovencito. Así lo contó en el programa "Los Mammones", en donde estuvo como invitada.

Zaira relató un particular hecho que vivió en la noche de Bariloche cuando era apenas una adolescente. Ante la consulta de Jey Mammon de si Messi quiso "levantarla", la morocha aclaró que efectivamente el futbolista de Barcelona pero que no fue en persona.

"Yo tendría unos 16 años más o menos y creía que me llevaba el mundo por delante. El que me vino a hablar fue alguien que se presentó como su representante, no es que vino él directamente", comenzó diciendo.

Pero aclaró: "Lo quiero salvar... Tal vez, él no sabía nada ni tenía nada que ver", dijo, para luego detallar que podría haberse tratado de alguien que quiso quedar bien con él, ya que su presencia era importante en cualquier lugar al que iba.

Pero a Zaira no le gustó esa forma de "seducción": "Directamente lo mandé a cag... Que alguien mande a alguien para que te hable me la baja. Además, qué antigüedad, ¿no?".

"Bueno, a mi si me mandan a alguien, que se yo... no estaría mal", respondió Jey para finalizar el tema.