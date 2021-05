Te acordás Rojo esos duelos... una rivalidad de más de 50 años

Estudiantes-Independiente, todo un clásico del fútbol argentino. Tal vez no se lleve los capítulos de los libros de autores más conocidos, pero sin dudas que ambos equipos escribieron una parte fundamental de nuestra historia. No hay un hincha , salvo los millennials, que no recuerden los cruces de principios de los ‘80.

El Pincha y el Rojo ya habían tenido roce futbolístico en las copas Libertadores, principalmente en la de 1968, la primera que jugó Estudiantes. Si fue, precisamente, su primer rival el 27 de enero con la histórica goleada 4-2 en Avellaneda. Pero la verdadera rivalidad se consolidó en 1982/83/84, cuando fueron protagonistas de un duelo de estilos que marcó a fuego a toda una generación.

Independiente, primer campeón argentino de la Libertadores (1964 y 65) se cruzó con el team de Zubeldía. Pero poco pudo hacer ante una ola que tiempo después sería un tsunami continental. El Pincha ganó la zona de punta a punta y se clasificó a la segunda ronda, la que pasó sin problemas y recién en semifinales perdió el primer partido, contra Racing.

Un detalle de esa Libertadores: además del 4-2 mencionado, Estudiantes le ganó tres partidos más al Rojo, un 2-0 en La Plata en primera fase, más un 2-1 (dos goles de Ribaudo) como visitante y 1-0 (el Bocha Flores) en La Plata, en la segunda.

Aquel equipo del Rojo tenía tremendos jugadores, como Pepé Santoro, el Chivo Pavoni, Vicente De la Mata, el Pato Pastoriza, Héctor Yazalde y Luis Artime, entre otros.

No volvieron a cruzarse intermaciponalmente y tampoco tuvieron un “mano a mano” por torneos locales, pero Estudiantes le sacó el trono de América y ese fue un objetivo a recuperar.

Recién se vieron las caras en la Libertadores de 1984, la edición que mostró la peor versión albirroja en esta competencia, pese a tener un gran cuerpo técnico y plantel.

El primer partido se jugó en La Plata, curiosamente un mismo día que en el ‘68, el 29 de febrero. Fue 1-1, un resultado que estuvo acorde y dejó el grupo abierto pese a que le cayó mejor al Rojo, ya que sólo se clasificaba el primero. El Pincha, dirigido por Eduardo Manera, formó con Luis Islas; Luis Malvarez, Larramendi, Hugo Issa, Herrera; Ponce, Miguel Russo, Alejandro Sabella; Vieta, Guillermo Trama y Custodio Méndez. Del otro lado, los dirigidos por Pastoriza fueron: Goyén; Zimmermann, Villaverde, Trossero, Clausen; Giusti, Marangoni, Bochini; Clara, Burruchaga y Barberón. Los goles, Issa y Barberón.

Sabella jugó en 82-83

La revancha fue para Independiente, que goleó 4-1 en la vieja Doble Visera. Ganaba la visita con gol del Bocha Ponce, pero el local lo dio vuelta gracias a Barberón, Burruchaga y dos tantos de Bochini. Rubén Agüero se había ido expulsado y el arquero Pincha, Juan Carlos Benítez, el contuvo un penal a Enzo Trossero.

Ese duelo fue una especie de revancha para Independiente, ya que el mano a mano del torneo Soberanía estaba fresco. Pese a ser un torneo largo de dos rondas, fue una carrera entre estos dos equipos casi de principio a fin. Ganaron los de Carlos Salvador Bilardo en la última fecha.

Lo mismo sucedió en el Nacional de 1983. Los mejores equipos del momento llegaron a la final otra vez. Estudiantes ganó la primera final 2-0 en La Plata (4/6/83) en el que muchos protagonistas coincidieron fue la mejor exhibición de ese equipo, incluso por encima de la victoria sobre Vélez en Liniers del año anterior. En la revancha ganó el Rojo 2-1 (Giusti y Trossero; Trama había empatado), pero el título volvió a 57 y 1 y una canción eterna: “Te acordás Rojo esa noche...”. Luego hubo otros cruces eliminatorios en la Copa Sudamericana 2008 y en la Copa Argentina 2015. Pero esos serán otros capítulos de un gordo libro que el sábado tendrá un apartado.