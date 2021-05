Qué secretos esconde San Carlos para estar entre los 16 mejores de la Copa Argentina

A diferencia de muchos equipos del ascenso, que invierten verdaderas “fortunas” para conformar planteles competitivos, con apellidos de renombre y de larga trayectoria, Villa San Carlos viene aplicando desde hace muchísimos años una política económica más austera y coherente, muy distinta al resto, porque sabe que no puede competir con los “poderosos”, pues los ingresos no son los mismos y porque además, el presupuesto debe ajustarse a una realidad.

¿Cuál es el punto..? Qué con más ingenio que “billetera”, el club ha tenido la inteligencia suficiente para nutrirse, a la hora de conformar sus planteles, de futbolistas del ámbito local (procedentes de Liga Amateur Platense, por ejemplo), de su propia cantera y de algunos juveniles con pasado en Estudiantes y Gimnasia, ya sea de primeros contratos, sin cabida en esos equipos o libres. Ahí está el secreto de Villa San Carlos... Al momento de salir al mercado de pases, analizó cada situación (los pro y los contra) y tuvo en cuenta qué dinero podía gastar para satisfacer las necesidades del entrenador, en este caso, de Laureano Franchi, un hombre de la casa que conoce cada rincón del club y que está dispuesto a cambiar “gloria” por dinero.

A PASO FIRME EN LA COPA

Si bien el Celeste viene realizando una campaña irregular en el Apertura de la B Metropolitana, en la Copa Argentina volvió a dar el batacazo, con otro triunfo resonante, esta vez, sobre Estudiantes de San Luis (compite en el Federal A), al que se impuso por 2-1, en Neuquén y se metió entre los 16 mejores equipos del torneo. Algo histórico para una institución que viene de atrás y no tiene nada que perder respeto del resto.

Si se analiza el equipo de ayer, podría decirse que algunos de sus integrantes tienen muchísimas batallas sobre sus espaldas (los casos de Federico Slezack, con tres ascensos, y el Rana Raúl Iberbia, ex integrante del Estudiantes campeón de América, en 2009); mientras que otros están haciendo sus primeras armas. Dentro de ese panorama, también merecen un párrafo aparte los aportes de Alexis Alegre (ex Gimnasia), Nahuel Fernándes Silva (otro ex mens sana); Luciano Machín Coffré (ex Estudiantes), Maximiliano Badell (ex Estudiantes) y el eterno Pablo Miranda.

Pero las dos figuras de ayer, en Cutral Có, fueron Juan Ignacio Silva (ex Gimnasia y Aldosivi) y Lautaro Ruiz Martínez (está a préstamo, y su pase le pertenece al Pincha), quienes marcaron los goles (éste último, con una chilena espectacular), que valieron una clasificación para los octavos de final, donde ahora lo espera Patronato.

En silencio, Villa San Carlos sigue haciendo historia en la Copa Argentina. Después de sus últimas participaciones, ésta es la más importante de todas, porque es donde más lejos llegó. Y pensar que todavía queda mucha tela para cortar. En Berisso, ya se están ilusionando a lo grande. Y está bien, porque cómo dice el refrán, ¡soñar no cuesta nada...!