“Estamos en una de las elecciones más importantes de la historia argentina”, dijo Melconian

El economista Carlos Melconian habló sobre el plan del Gobierno para llegar a las elecciones y la incertidumbre de la economía en este contexto. En diálogo con el programa de La Nación+ "Somos Nosotros", se refirió a la cotización del dólar y, con metáforas, tal cual su estilo, analizó la situación en nuestro país con estos conceptos: “Nunca está la vaca atada, siempre está el error humano en el camino y hoy vemos que errores humanos hay a montones. Está el tema de la soja que dio vuelta el mercado de cambios. No había cepo que lo diera vuelta y lo dio vuelta finito. Lubrica un poquito las importaciones, sirvió para parar el contado con liqui. Incrementó un poquito las reservas, mantiene al día el pago con reservas de organismos internacionales”.

Lo cierto es que este año habrá elecciones y se darán en medio de una incertidumbre económica. En referencia a ello Melconian dijo que “no es fácil el camino", y agregó que "no es que teníamos el ministro crack y que le están poniendo palos en la rueda. Te queda la tasa de inflación y la vacuna. O sea, en los países más normales del mundo con 3% de inflación anual, PBI per cápita holgada, los oficialismos perdieron todos”. Además sostuvo: “Acá existe la idea de que el conurbano bonaerense no existe en otro lado del mundo, que van a sacar el fuego sagrado de ahí”.

“Nunca se dio simultáneamente este dólar con esta soja, aún con las retenciones, se enojan mis amigos del campo, pero el ingreso está fenómeno. Yo soy chacarero y te lo tiro todo por la cabeza”, explicó el economista. Volviendo a las elecciones, dejó su impresión acerca del posible escenario postelectoral: “Hoy no sabemos qué, pero que ese día vamos a ver; ejemplo, lo sanitario, dónde va a estar parados. Segundo, va a haber un dato electoral, clave. Estamos en una de las elecciones más importantes de la historia argentina”. Por último, sobre este tema, precisó: “Todo eso tiene que ser ratificado en la urna, la libertad del potrero no se pierde, no es anarquía, libertad dentro de la ley. Lo sanitario va a ser un dato, las elecciones van a ser otro”.