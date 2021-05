“Harto de ver cómo se vacunan amigos del poder”, Rial anunció que se inoculará en Miami

Según se conoció en las últimas horas, Jorge Rial (59) se sumará a la lista de famosos como Yanina Latorre (52) y Ángel de Brito (44) que se tomaron la decisión de vacunarse en Miami contra el coronavirus

Fue el propio conductor de TV Nostra (América, lunes a viernes a las 20.30) quien confirmó la noticia en las redes sociales. Pero su decisión de viajar a Estados Unidos para inocularse no fue lo que más llamó la atención sino el descargo que hizo.

"Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de (Carlos) Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", señaló.

Y añadió: "Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron".

"Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", indicó el ex presentador de Intrusos.

Y en un cuarto mensaje, cerró: "Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito".