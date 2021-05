Más distritos del Interior piden retroceder de fase frente al aumento de contagios

Varios distritos del Interior bonaerense resolvieron endurecer las restricciones ante la suba de contagios y el virtual colapso que sufren sus sistemas de atención sanitaria.

En Bolívar, Coronel Suárez, General Lavalle y General Arenales, sus intendentes comunicaron a la Provincia que a partir de este sábado dispondrán el freno a diversas actividades. En los tres primeros, además, se suspenderán las clases presenciales.

En ese marco, el intendente de Bolívar, Marcos Pisano, resolvió reducir el horario de circulación, que desde mañana será de 9 a 17 horas, mientras que comercios no esenciales deberán cerrar sus puertas al público. Todas estas disposiciones, como se dijo, responden al aumento exponencial de casos y al alto porcentaje de ocupación de camas en el hospital local.

Pisano estableció que hasta el domingo 23 Bolívar -que estaba en fase 2- restringirá el horario de circulación de 9 a 17 horas, mientras que las actividades permitidas serán solo las del rubro alimenticio, farmacias, consultorios médicos, ópticas, expendio de combustibles y, solo para auxilios y emergencias, talleres y gomerías.

Los comercios gastronómicos, en tanto, deberán permanecer cerrados para atención al público en sus locales y solo podrán trabajar bajo la modalidad delivery hasta las 23 horas.

También se prohibió la permanencia en los espacios públicos y la actividad deportiva quedó suspendida en su totalidad, así como también las de índole cultural, recreativas y religiosas.

La decisión del intendente Pisano (Frente de Todos) supone la restricción más estricta adoptada en la Provincia en el marco de la segunda ola de contagios por coronavirus.

El jueves, ya con todas las alarmas encendidas, se registró en Bolívar una cifra récord de casos positivos.

Las medidas contemplan también el cierre de las instituciones educativas, del Palacio Municipal, las delegaciones y las dependencias municipales. Y quedó suspendida la actividad de obra pública y privada y los corralones permanecerán cerrados.

“El hospital es el único efector de salud que tenemos y está prácticamente colapsado”, justificó la secretaria de Salud municipal, María Jofre.

“Bolívar entró en fase 2 desde el anuncio nacional y provincial, adoptando los mismos criterios, pero en este tiempo no vimos resultados en cuanto a la cantidad de pacientes y no hubo baja en las internaciones. Esto nos obliga a tomar medidas excepcionales por 9 días para tratar de restringir la circulación”, añadió.

En tanto, Coronel Suárez retrocederá desde mañana a la fase 2 de la pandemia, a raíz del aumento de contagios de coronavirus y a la ocupación de las camas, donde se superó el 100% en internación.

El intendente Ricardo Móccero (Frente de Todos) pidió pasar de fase 3 a la 2 y el gobierno de Axel Kicillof dio el visto bueno. El cambio regirá hasta el domingo 30 de mayo inclusive, y comprenderá nuevas restricciones para la población.

En ese distrito la ocupación de camas de la sala Covid-19 superaron en un 30% la capacidad, mientras que ya no hay disponibles en el partido camas de terapia intensiva. En el último parte publicado se confirmaron 32 nuevos positivos, sumando 255 casos activos. En tanto, 1.321 personas están aisladas por contacto estrecho.

“La gente no se cuidó, fue irresponsable”, afirmó Móccero, y dijo que “tal vez las restricciones no eran tan duras e hicieron que la velocidad del contacto aumente, por lo que los médicos consideran que en fase 2 seguramente se va a mejorar la situación del hospital”.

“Si logramos contener y poder mantener al hospital a un 80 o 90%, la situación mejorará y obviamente el corte de circulación que implica la fase 2 va a mejorar también y no va a haber tantos contagios”, afirmó.

Cabe recordar que en las últimas horas siete distritos del interior pasaron a fase 2: Carlos Tejedor, Junín, La Costa, Monte, Tandil, Tres Arroyos y Trenque Lauquen.

Para estos partidos, los cambios son de restricción horaria comercial de 19 a 6 de la mañana, e incluye a bares y restaurantes al aire libre. La circulación, además, se corta entre las 20 y las 6 y no están habilitadas las clases presenciales. Entre otras actividades, no pueden funcionar los cines, los talleres culturales, los jardines maternales, los natatorios, los gimnasios, shoppings y bingos.

Por otra parte, el intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte (Juntos por el Cambio), pidió al gobierno bonaerense retroceder a fase 3 porque, entre otras cosas, los positivos de Covid-19 no cumplen con el aislamiento obligatorio, según afirmó.

“Se incrementaron los contagios. Por eso le pedí al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que nos bajaran a fase 3”, indicó el alcalde. “Pese a ser un municipio grande con pocos habitantes, tenemos en frente a La Costa, un partido chico pero con muchos habitantes. Hay una interacción muy asidua entre ambos partidos, lo que hace que la circulación del virus sea más intensa”, indicó.

El jefe comunal comentó, además, que pedirá al gobernador Axel Kicillof la suspensión de las clases presenciales por 15 días, luego de las consultas realizadas con la Jefatura Distrital educativa.

Rodríguez Ponte se mostró contrariado con la actitud de muchos de sus conciudadanos. “Hay vecinos que no se quieren aislar, que se niegan a que los declaren como contacto estrecho. Son personas que no quieren perder días de trabajo, pero la diseminación del virus termina afectando la actividad económica de todos. Es una falta de solidaridad total”.

“Yo pedí bajar a fase 3 porque no quiero llegar al límite por más que uno intenta equilibrar la economía y la educación con la salud. No podemos ser suicidas”, sostuvo.

Al disponer más restricciones, la intendenta de General Arenales, Erica Revilla (Juntos por el Cambio) afirmó que la Región Sanitaria III “acaba de confirmar a la Secretaría de Salud que se ha detectado en nuestro distrito la existencia de una variante de Covid-19 proveniente de Reino Unido”.

En ese marco, dispuso el cierre total de los locales comerciales y gastronómicos a partir de las 21 horas. También, la suspensión de reuniones sociales en lugares públicos y privados, como así también de las actividades recreativas. Estas medidas comenzarán a regir desde mañana.