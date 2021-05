El esperado reencuentro de los integrantes de "Friends" ya tiene fecha

Luego de varios meses de espera, finalmente los fans de Friends podrán presenciar el reencuentro de los seis mejores amigos de la pantalla chica.

Según anunció HBO Max, parte de WarnerMedia, la ansiada reunión de Friends se transmitirá el 27 de mayo.

La compañía dio a conocer la noticia con un tráiler de 40 segundos que muestra al elenco abrazados y tomados de la mano caminando hacia el estudio 24 de Warner Bros.

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En