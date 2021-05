Emotiva despedida a Roberto Silva, profesor del Colegio Lincoln fallecido por COVID

Con profundo dolor y tristeza, la comunidad educativa del Colegio Lincoln despidió este sábado al profesor Roberto Máximo Silva, quien se encontraba internado como consecuencia de haber contraído coronavirus.

Considerado una “leyenda del colegio”, Silva se desempeñó en la institución como profesor de Historia a lo largo de varios años en los que fue cosechando admiradores y mucho afecto por parte de sus alumnos.

Así quedó demostrado en las últimas horas con los homenajes que brindaron alumnos, padres y docentes que se acercaron hasta la puerta del establecimiento a dejar ramos de flores y a recordarlo. Este sábado, alrededor de cien personas se congregaron en las inmediaciones del establecimientos para brindarle el último adiós.

“Uno de los profesores más queridos por todas las promociones sin distingos”, publicó el colegio en las redes.

"De parte de tus alumnos de quinto año del Colegio Lincoln: te despedimos con dolor, pero teniendo en cuenta que siempre tendremos una parte tuya en nosotros. Nos enseñaste que la historia no era solo académica, sino que también para la vida cotidiana, y que cada uno con sus pequeños actos, forma su propia historia; y así lo hiciste. Gracias por enseñar de una manera única e inigualable que despertaba interés en todos y cada uno de nosotros, gracias por comprendernos. "We're made of star stuff", dijo Carl Sagan, y ahora vos sos una estrella más que forma parte de cada uno de nosotros. El mejor profesor de toda la historia, siempre con nosotros Roberto", publicaron los alumnos de ese curso en las participaciones fúnebres de este diario.

"Quedarán con nosotros por siempre sus maravillosas clases, lecturas, recomendaciones de películas y orginales formas de enseñanza, disfrutables tanto por los alumnos como por los padres interesados en la historia. Rezamos una oración en memoria de este entrañable profesor y gran persona", se describió en otro aviso.

En la actualidad e incluso hasta antes de las restricciones vigentes, Silva no concurría a dar clases de manera presencial y lo hacía vía remota (Zoom).