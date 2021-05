Un patrullero pasó en rojo y atropelló y mató a un motociclista: detienen a una mujer policía

Un joven motociclista de 21 años murió al ser atropellado por una oficial de policía que al volante de una patrulla sin sirena cruzó un semáforo en rojo cuando iba detrás de una ambulancia rumbo al hospital de la localidad bonaerense de San Martín, por lo que quedó detenida y será hoy indagada, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió ayer en la intersección de la avenida Ricardo Balbín y la calle Pueyrredón, de la mencionada localidad de la zona norte del conurbano bonaerense.

Según informaron las fuentes en base al relevamiento de las cámaras de seguridad, una camioneta policial Ford Ranger, con balizas aunque sin sirena, cruzó en rojo el semáforo de Ricardo Balbín y embistió una Moto Zanella azul conducida por el motociclista Ignacio Nicolás Yustos (21).

Según informaron las fuentes a Télam, la víctima sufrió graves lesiones, especialmente en la cabeza, que le provocaron pérdida de masa encefálica, por lo que fue traslada al Hospital Municipal Thompson, donde murió.

Según las fuentes, la oficial de policía, identificada como Agustina Gutiérrez, que al momento del hecho iba con otro compañero de la fuerza siguiendo a una ambulancia que iba a ese mismo hospital, quedó aprehendida por el delito de “homicidio culposo agravado por ser vehículo oficial y por cruzar semáforo en rojo”.

Voceros con acceso a la causa informaron que la mujer policía será indagada durante esta jornada,

En el lugar del hecho trabajó la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de San Martin, Ana Rosa De Leo, quien convocó a personal de Gendarmería a los fines de realizar las pericias correspondientes.

Si bien en un primer momento la policía alegó que conducía a alta velocidad porque quería alcanzar a la ambulancia que se le había adelantado demasiado, voceros judiciales explicaron que el protocolo en estos casos es claro y que las patrullas policiales deben utilizar las sirenas y frenar en las esquinas para asegurarse de que nadie esté circulando cuando pretenden cruzar, ya sea en ante una emergencia o no.

Esta mañana, en diálogo con el canal TN, Pedro, abuelo de la víctima, contó que el joven "venia de un trabajo porque era peluquero"

"Pasó el patrullero el semáforo en rojo. Él (por su nieto) tenía luz verde para pasar y se lo llevo puesto y me lo mató”, expresó.

“No sé si iban a buscar a la ambulancia o a correrla o alcanzarla pero lo agarró y lo partió al medio”, continuó el abuelo, quien dijo que quiere "nada más Justicia" y que "paguen por lo que pasó”

“Iba de la casa a la peluquería, de la peluquería a la casa, hacía cortes a domicilio, la semana pasada estuvo en mi casa y me cortó el pelo, era hermoso, no tengo palabras para definir lo que era mi nieto”, expresó Pedro con la voz quebrada, al asegurar que su nieto era una "excelente persona" que "nunca estuvo preso, no robó, no se drogaba, no tomaba".