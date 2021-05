Lluvia de balas y crimen frente a un supermercado en Romero

Quienes estaban ayer en un autoservicio de Romero confundieron las primeras detonaciones con los cortes de alguna moto, pero no persistieron demasiado en el error. Para la tercera estampida tenían bien en claro que aquellos eran tiros y no fueron pocos los que buscaron refugio ante una ráfaga que parecía no terminar nunca. Pero terminó. Y terminó también con la vida de un joven de 23 años que quedó tirado al lado de una moto, a pasos de una pizarra que ofrecía, en letras de tiza y entre otras bebidas, el cajón de Brahma a 1.380 pesos.

Este crimen que se convirtió en el úndecimo ocurrido en la Región en lo que va del año ocurrió alrededor de las 18 de ayer en 167 entre 523 y 524, donde un ciudadano paraguayo de 23 años fue asesinado de varios tiros por dos sujetos que se le acercaron caminando y que “abrieron fuego sin mediar palabra”, dijo a este diario un jefe policial.

Sobre la base de este dato la hipótesis más fuerte hasta el momento es que se trató de un “ajuste de cuentas” motivado por cuestiones que se investigan.

lluvia de balas

La víctima fue identificada en el reporte oficial como Rubén Fleites, de 23 años y nacionalidad paraguaya. Viviría cerca de donde cayó, con, al menos, 10 impactos de bala en el cuerpo.

En el almacén y los vecinos de la zona que refirieron haber escuchado unos 15 disparos llamaron enseguida al 911. Algunos de ellos ofrecieron más precisiones: “Hay un hombre muerto”, dijeron.

Los primeros policías que arribaron al lugar constataron la información. La víctima yacía tendida boca arriba sobre su propia sangre, inerte. Convocaron de urgencia al SAME, aunque los médicos no pudieron hacer otra cosa que certificar lo que todos los presentes presumían: el muchacho estaba muerto.

Enterada del caso, la fiscal Cecilia Corfield -en turno desde ayer a la madrugada- llamó a los peritos de Policía Científica, instruyó a los efectivos de la jurisdicción para que preservaran la escena y relevaran los primeros testimonios y le dio intervención al gabinete de Homicidios de la DDI La Plata.

Los expertos en balística recogieron de la calle entre 15 y 20 vainas del calibre 9 milímetros, lo que permite rescatar dos certezas: los criminales usaron una pistola y no tenían otra intención que matar a Fleites. De él sólo se sabe que viviría cerca y que al momento de morir andaba en moto. De los responsables, casi nada.