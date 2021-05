¿Cómo ahorrar con el celular? Las claves para que los datos y el saldo duren más

El celular se ha convertido en un elemento fundamental en nuestras vidas pero, como todas las cosas, cuesta dinero tener siempre saldo disponible o internet para poder navegar. Para ello, el periodista Martín Grosz datalló diez claves para que puedas ahorrar:

-Analizar si el plan que tengo es el adecuado

Teniendo en cuenta nuestras actividades, las cuáles cambiaron por la pandemia del coronavirus, hay que analizar si con el plan actual estoy gastando más dinero.

Por ejemplo, si estoy trabajando desde mi casa, tal vez pueda contratar un plan más económico con menos GB para navegar; en cambio, si mi actividad requiere estar siempre en la calle, es posible que los GB que me ofrece el abono actual no me alcancen y termine gastando más dinero en datos adicionales, por lo que convendría contratar un plan más completo.

-Aprovechar las promociones

Los mismos servicios, con la misma empresa, muchas veces se pueden pagar más baratos sin que sepamos: es clave saber cómo funcionan los combos y promociones, cómo así también estar atento a todo lo que se ofrece.

-No hacer recargas en comercios que imponen sobreprecios

Al igual que en la recarga de la SUBE, está prohibido que los comerciantes cobren un plus por recargar nuestra saldo de celular. Tampoco pueden exigir la compra de un producto.

-Anular suscripciones que no deseamos

Todos reciben mediante mensajes de texto sorteos, trivias, juegos, noticias, horóscopo y otros contenidos. Los mismos, si aceptamos su suscripción, generan un gasto extra.

-WiFi siempre activado

Para no gastar datos móviles en lugares donde no es necesario, es importante siempre tener el WiFi activado: el dispositivo se irá conectando automáticamente a las redes conocidas y nos permitirá navegar de manera gratuita.

-Las llamadas, si estás con WiFi, a través de aplicaciones

Si bien algunos planes cuentan con llamadas ilimitadas, otros no: para ello, una buena estrategia para ahorrar en las llamadas es hacerlo a través de WhatsApp, siempre y cuando estemos conectados a una red WiFi y no estemos gastando nuestros datos.

-Evitar llamadas y videollamadas de WhatsApp cuando estamos con los datos

Al contrario del consejo anterior, cuando estamos navegando con datos móviles hay que evitar realizar videollamadas o llamadas por WhatsApp: la misma consumen mucho, y eso se traduce en dinero.

-Con datos, evitar reproducciones automáticas y actualizaciones

Cuando estamos con los datos móviles, hay que reducir al máxima la reproducción de videos y la actualización de aplicaciones que el celular suele hacer automáticamente.En la tienda de aplicaciones, en las opciones de configuración, ordenar que solo realice actualizaciones con conexión Wi-Fi; en las redes sociales, veces sus apps reproducen videos automáticamente, sin que nadie les dé play. Para evitarlo, hay que indicar en los ajustes que eso solo pase con Wi-Fi.

-Descargar en Wi-Fi los mapas, la música y las películas y series

Cuando tenemos WiFi, aprovechar para preparar nuestro celular para cuando no tengamos: se puede descargar mapas de Google Maps para usar sin internet; descargar películas de Netflix para ver si necesidad de usar datos; y también aplicaciones de música como Spotify nos permite descargar música para luego usar en modo offline.

-Cortar con la perdida de datos "por goteo"

A pesar de no haber usado el celular en todo el día, el dispositivo igualmente pudo haber gastado datos: las aplicaciones suelen conectarse en internet de modo automático para estar actualizadas al momento en que las abras.

¿Cómo evitar esto? Desinstalar todas las aplicaciones que no se usen frecuentemente; configurar las que sí se utilizan para que no descarguen novedades todo el tiempo, o bien para que lo hagan sólo cuando el celular está conectado a Wi-Fi. y activar el modo de ahorro de datos que la mayoría de los celulares tiene en sus opciones de configuración y que limita las actividades ocultas de las apps, las que suceden "en segundo plano".