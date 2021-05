Boca sigue por Tevez y Rossi, aunque los elogios recayeron en el estilo que mantuvo River

Boca irá a San Juan para afrontar la instancia de semifinal porque tuvo dos jugadores determinantes que sobresalieron en distintas etapas del clásico.

La inoxidable categoría del Apache en la dinámica de los noventa minutos y las manos firmes de Agustín Rossi en la estresante definición con tiros desde el punto del penal, dejaron en pie la ilusión xeneize por levantar la copa de la Liga Profesional. Podrían sumarse como aportes valiosos la eficiente seriedad de Izquierdoz y los desbordes por las bandas de Pavón y del colombiano Villa.

Equipo contra equipo Boca no fue capaz de superar a un River azotado por el COVID. Muy lejos de poder presentar su mejor formación, la escuadra que tiene el inconfundible sello de Marcelo Gallardo afrontó la dura prueba con argumentos sólidos que quedaron expuestos en diferentes tramos del juego. En la parte final, y asumiendo el riesgo de aumentar la sangre joven, los cambios del Muñeco permitieron conocer a chicos que vienen desenvolviéndose en la reserva millonaria.

Hasta el momento en que cada entrenador armó la ronda con sus dirigidos para arengarlos de cara al “cara o cruz” desde los doce pasos, quien llegó como huésped sentía el convencimiento genuino de haber estado a la altura de la mayúscula exigencia, a pesar de los severos contratiempos.

PRESIONES DIFERENTES

Perder tres partidos de manera consecutiva (dos de ellos por la Libertadores) es un escenario bravo de sobrellevar para cualquier director técnico y Miguel Ángel Russo no es la excepción. La mochila de las presiones se le había puesto demasiado pesada. Sabía que una derrota más podía desembocar en un ambiente totalmente adverso. No debía perder y, ante semejante obligación, pareció que casi no tomó registro de las muchas y significativas bajas que sacudieron la estructura del rival.

El dueño de casa tenía prohibido cerrar el puño celebrando las ausencias de su oponente. Por el contrario, estaba claro que resbalar ante un River tan remendado seguramente lo empujaría a un panorama demasiado cruel, donde nadie iba a apretar el freno de las contemplaciones.

QUINCE MENOS Y EL MISMO LIBRETO

El último sábado por la noche ningún integrante del plantel riverplatense nadie pudo descansar bien. Los que se enteraron de que no iban a poder estar y tampoco aquellos que supieron, en el apuro, que les tocaría ingresar por sus compañeros, pasaron con tranquilidad la noche previa. El alboroto alcanzó su punto culminante cuando se decidió que Alan Leonardo Díaz, de 21 años y hasta ese momento un suplente más en el equipo de reserva, sería quien ocupe el lugar que, desde hace bastante, pertenece a Franco Armani.

River no llegó transitando su mejor estadío en materia de rendimiento colectivo, pero ni por asomo lo abrumaban las obligaciones que tanto estrés generaban en su rival.

Se fue derrotado y eliminado de la Bombonera, aunque su técnico fue en busca de los micrófonos para dejar en claro que estaba orgulloso por lo que habían realizado sus dirigidos. La pandemia le hizo más daño que Boca y Gallardo supo capitalizara a la hora de hacer declaraciones públicas.

Boca ya tiene el pasaje para ir a San Juan y hasta puede sentirse candidato para levantar el trofeo. Antes, deberá acomodar su situación en la Libertadores. Ayer se sacó una espina molesta y dolorosa que cargaba con preocupación. Cardona hizo lo que no debía. En cambio, Tevez y Rossi lo ayudaron bastante.