Boca se sacó una espina

Boca necesitó de los penales para quedarse con el superclásico más atípico de los últimos tiempos y así clasificó para jugar con Racing una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. River, con muchos ausentes por un brote de coronavirus, se hizo fuerte en la Bombonera y a pesar de la eliminación dejó la mejor imagen. Carlos Tevez y Julián Álvarez sellaron el 1-1 en el tiempo reglamentario, mientras que Agustín Rossi fue el destacado tapando dos remates en la tanda desde el punto del penal, que finalizó 4-2, salvando a Edwin Cardona, quien “regaló” su envío a las manos del juvenil Leonardo Díaz.

A pesar de tener enfrente a un River disminuido por una muy extensa lista de casos positivos de coronavirus, que incluyó a medio equipo titular, lejos estuvo Boca de empezar el partido con una ambición de ataque superior a la normal de los últimos tiempos. Y el conjunto Millonario, fiel a las ideas de Marcelo Gallardo, su entrenador, para nada resignó posiciones dentro del campo de juego. Entonces, el superclásico empezó a desarrollarse como si nada hubiera sucedido en el plantel del club de Nuñez en las horas previas.

Pavón y Villa, los “alfiles” de Miguel Ángel Russo, que se desempeñan con mayor efectividad recostados sobre la izquierda, se movieron con perfil derecho el cordobés y perfil izquierdo en colombiano en el tramo inicial, presionando a Angileri y Montiel, respectivamente, tratando de retener a los laterales que con espacios asoman por lo general como parte principal de las jugadas de ataque elaboradas por su equipo.

El partido recién se estaba diagramando, con Buffarini como lateral por derecha en Boca y Rojo en la posición de segundo marcador central, para citar a los “nuevos” del conjunto boquense, y las varias sorpresas de River, que presentó al juvenil Leonardo Díaz en el arco y a Gonzalo Montiel transitando el carril derecho después de haber sido poco menos que descartado durante la semana, por una lesión, cuando a los 10 minutos llegó el 1 a 0.

Pavón se llevó para adentro a Angileri, Ponzio no cubrió el sector libre y Medina llegó con posibilidad de cruzar un centro que Tevez conectó al gol de cabeza, en medio de los reclamos de Maidana y compañía por un empujón del Apache al experimentado marcador cuando la pelota viajaba por el aire rumbo al área.

Antes de la ventaja, Rojo había zafado de la primera tarjeta amarilla por una entrada fuerte; después, Boca le entregó la pelota a River con la intención de agarrarlo mal parado en cada salida, atendiendo así el punto débil que los Millonarios han venido mostrando en los últimos tiempos, tanto en la competencia local como en la Copa Libertadores, certamen por el cual el miércoles por la noche recibirá al Santa Fe de Colombia, lamentando las mismas bajas que en esta oportunidad.

Aceptó la propuesta el visitante, y aunque con inconvenientes para trasladar la pelota, en particular porque los medios de mejor pie no estuvieron del todo finos para clarificar las maniobras, buscó llegar al empate a través de jugadas que en general tuvieron como punto de referencia a Álvarez, a quien los marcadores no le dieron un metro de ventaja.

#SuperclásicoxTNTsports | ¿Era falta de Tevez sobre Maidana en el gol de Boca? pic.twitter.com/xRZduS1UEh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2021

#SuperclásicoxTNTsports | ¡Llegó al empate! Angileri tiró un centro bárbaro y Julián Álvarez apareció por el segundo palo para igualar con un gran cabezazo. pic.twitter.com/WKEH07aMZ4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2021

#SuperclásicoxTNTsports | Así fue la tanda completa de penales con la que Boca eliminó a River de la Copa Liga Profesional. pic.twitter.com/9xq7AvRq4O — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2021

A los 35 minutos River pudo desarrollar el primer ataque a fondo, el de alto riesgo, con sus dos laterales como ejes: Angileri llegó al fondo por izquierda, como lo hace habitualmente, y desde allí levantó un centro que Rossi no pudo interrumpir, porque salió mal, y Montiel llegando por la derecha tuvo la gran chance de alcanzar un empate que en definitiva no se registró por el oportuno cierre de Fabra. Maidana, de cabeza, inmediatamente tuvo otra chance cierta.

El ingreso de Paradela por Enzo Pérez, a causa de una molestia en el posterior derecho, significó una postura más adelantada de River cuando el juego se reanudó para darle marcha a la etapa complementaria, extendiendo la tendencia anterior: el visitante disponiendo de la pelota, tratando de ganar metros sobre el terreno, aún desprotegiéndose en el fondo, donde Maidana quedó por momentos muy expuesto, contra un Boca apretado para recuperar y salir rápido vía Pavón y Villa. No obstante, volvió a ser Tevez el protagonista central del primera llega con posibilidades, aunque en este caso su remate largo fue resuelto por el arquero.

Continuó sin aparecer Carrascal en el equipo de Gallardo, y el colombiano debía ser el organizador del juego, y como Fontana, el más adelantado, tampoco encontró el modo de hacerse notar, a pesar de todas las buenas intenciones, a River el arco le quedó muy lejos. Para colmo de males, en la lista de suplentes, el entrenador de los Millonarios no disponía más que de juveniles sin recorrido en el fútbol de Primera, razón por la cual las soluciones estaban más complicadas que nunca.

En esas circunstancias entraron Lucas Beltrán y Tomás Galván, y cuando el segundo gol del local parecía estar al caer, porque cada salida era de alto peligro para la defensa que esperaba, Angileri volvió a cruzar un centro desde la izquierda, que esta vez Álvarez conectó de cabeza al gol cuando se jugaban 22 minutos. Y ahora el que quedó al borde del nocaut fue Boca, dando muestras de haber sentido el golpe. La primera reacción de Russo fue mandar a la cancha a Cardona, junto con Mas y Campuzano, pero no le alcanzó para evitar una superdefinición por penales.