Por dónde se mueven los platenses: los cambios en tiempos de pandemia y restricciones

Gracias a los datos que Google recolecta de las geolocalizaciones de los teléfonos celulares, es posible saber por dónde se mueven los platenses cada día y si las restricciones que los gobiernos determinaron para frenar la segunda ola de coronavirus tienen impacto o no.

El buscador sintetiza la información obtenida y la compara en un gráfico con los números pre COVID-19, más precisamente, con un valor medio del periodo de 5 semanas comprendido entre el 3 de enero y el 6 de febrero del 2020.

En líneas generales se puede ver cómo desde el inicio de la pandemia ha caído fuertemente la presencia de los vecinos en las estaciones de transporte, como así también hay una baja en los lugares de trabajo y una suba en las zonas residenciales debido al crecimiento del home-office.

Yendo a lo ocurrido en la semana del 7 al 14 de mayo, la última cargada al día de hoy, los datos marcan lo siguiente (siempre en comparación con los números pre pandemia):

-Viernes 7 de mayo: -29 % en tiendas y ocio; +22 % en supermercados y farmacias; -43 % en parques; -48 % en estaciones de transporte; -19 % en lugares de trabajo; +14 % en zonas residenciales.

-Sábado 8 de mayo: -15 % en tiendas y ocio; +27 % en supermercados y farmacias; -34 % en parques; -45 % en estaciones de transporte; -6 % en lugares de trabajo; +11 % en zonas residenciales.

-Domingo 9 de mayo: -13 % en tiendas y ocio; -7 % en supermercados y farmacias; -45 % en parques; -59 % en estaciones de transporte; -19 % en lugares de trabajo; +13 % en zonas residenciales.

-Lunes 10 de mayo: -28 % en tiendas y ocio; +9 % en supermercados y farmacias; -47 % en parques; -46 % en estaciones de transporte; -21 % en lugares de trabajo; +13 % en zonas residenciales.

-Martes 11 de mayo: -24 % en tiendas y ocio; +20 % en supermercados y farmacias; -46 % en parques; -47 % en estaciones de transporte; -19 % en lugares de trabajo; +12 % en zonas residenciales.

-Miércoles 12 mayo: -23 % en tiendas y ocio; +21 % en supermercados y farmacias; -42 % en parques; -45 % en estaciones de transporte; -18 % en lugares de trabajo; +12 % en zonas residenciales.

-Jueves 13 de mayo: -30 % en tiendas y ocio; +15 % en supermercados y farmacias; -45 % en parques; -48 % en estaciones de transporte; -18 % en lugares de trabajo; +13 % en zonas residenciales.

-Viernes 14 de mayo: -26% en tiendas y ocio; +21% en supermercados y farmacias; -42 % en parques; -45 % en estaciones de transporte; -18 % en lugares de trabajo; +13 % en zonas residenciales.

Teniendo en cuenta el promedio de números, y si se los compara con la semana del 2 al 9 de abril, se puede ver cómo impactó la medida de la suspensión de las clases presenciales: hubo un incremento promedio del 5 % de la presencia de los platenses en zonas residenciales.

La movilidad en tiendas y lugares de ocio no sufrió demasiados cambios, aunque sí hubo una baja si la comparación se realiza en tiempos donde aún no se hablaba de segunda ola de coronavirus y no existían restricciones a la nocturnidad: un 10 % menos, por ejemplo, con respecto a la semana que va del 26 de febrero al 5 de marzo.

En cuanto a la presencia en estaciones de transporte, desde que Alberto Fernández anunció las primeras restricciones por la segunda ola (miércoles 7 de abril) bajó hasta casi la mitad en comparación con los días sin el virus. A comienzos de marzo, en cambio, había cerca de un 10 % más de movilidad en dichos lugares.

Lo que sí se mantuvo en los últimos tres meses es una baja de casi el 20 por ciento en los lugares de trabajo: los números son similares tanto en marzo, como en abril, como en la primera quincena de mayo. Esto puede arrojar, como primera conclusión, que los valores de teletrabajo no se han alterado demasiado.