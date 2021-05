Naomi Campbell fue mamá por primera vez a los 50 años: "Una hermosa pequeña bendición"

La supermodelo británica Naomi Campbell anunció sorpresivamente hoy que se convirtió en madre de una niña. "Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre", escribió Campbell, de 50 años, en su cuenta de Instagram acompañando una fotografía de su mano acunando los pies de su bebé.

"Es un honor tener a esta dulce alma en mi vida", continuó. "No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande". Campbell, quien actualmente reside en Nueva York, no dio más detalles del suceso.

La que fuera una de las topmodel más icónicas de la década de 1990 había hablado tiempo atrás sobre la posibilidad de convertirse en madre. "Pienso todo el tiempo en tener hijos", dijo en 2017 a la revista Evening Standard al tiempo que opinaba "como va la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera". En 2019, cuando la revista WSJ le preguntó sobre los niños, ella respondió: "Todavía no, veré qué me trae el universo".

La llegada al mundo de su hija, de la cual se desconoce el nombre por el momento, es un regalo de cumpleaños adelantado para Campbell, que cumplirá 51 años el próximo sábado.

La modelo aún posa para portadas de revistas, una actividad que alterna con obras de caridad y trabajo en ONG, particularmente en África, así como con apariciones en programas.