Racing cayó ante Central Córdoba en Santiago del Estero

Racing Club complicó su clasificación en el Grupo 1 a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional al caer esta noche por 1 a 0 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, en otra pobre actuación del equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi.



El 'ferroviario', con el éxito logrado por medio de Carlo Lattanzio, que marcó a los 31 minutos del segundo tiempo, cortó una racha de 14 presentaciones consecutivas de local sin triunfar.



El equipo local rápidamente se acomodó en el campo para tratar de tomar el protagonismo con la tenencia de la pelota y procurar sorprender al visitante.



Y así estuvo a punto de concretar tras un tiro de esquina, que culminó Claudio Riaño con una tremenda chilena, que fue desbaratada en su camino al gol por los muy buenos reflejos de Gabriel Arias para desviar el tiro hacia un costado (11 min).



A todo esto Racing no mostraba su mejor disposición, sin la conexión necesaria entre sus líneas y parsimonioso en sus movimientos.



Al pasar de los minutos las acciones de ambos conjuntos se tornaron más imprecisas y, en consecuencia, sin llegadas profundas a ninguno de los arcos.



La 'Academia' mejoró levemente sobre el final del primer capítulo y encontró generar su única jugada digna de mención, tras una combinación por izquierda entre Eugenio Mena y y Maximiliano Lovera, quien envió un centro para la llegada de Iván Maggi, que frente al arco definió mal por sobre el travesaño (40 min).



El complemento ofreció acciones más intensas, pero no tan lucidas por pasajes de juego impreciso y brusco por parte de los dos lados.



En esa porfía, con una 'Academia' adormecida, a la que no pudo sacar de su letargo el técnico Juan Antonio Pizzi con los cambios ofensivos que ensayó, fue el 'ferroviario' el que más arriesgó.



Justamente el entrenador local, Gustavo Coleoni tuvo mayor fruto con los reemplazos que introdujo, en especial con los ingresos del volante Hernán López Muñoz y el delantero Carlo Lattanzio, quienes más inquietaron a Gabriel Arias.



Y fue el centroatacante quien supo definir de media vuelta, en una carga sobre las barbas del arquero visitante, para vulnerarlo y marcar la diferencia para Central Córdoba, dándole la justa victoria por su mayor ambición.



Racing, con una imagen de equipo sin convicción y por ende sin solidez, que dejó escapar una oportunidad para avanzar en la clasificación para los cuartos de final del torneo, la que ahora quedó muy comprometida, obligado a superar a San Lorenzo, en Avellaneda, por dos goles, en la próxima y última fecha.



Mientras que Central Córdoba cerrará su participación ante Arsenal, en Sarandí, ambos sin chances.