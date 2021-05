Una empresa argentina mandó a vacunar a Estados Unidos a sus empleados mayores de 40 años

"Gastamos mucho dinero, pero es la valoración que tenemos por nuestros recursos humanos". Así definió el presidente de una empresa financiera la decisión de enviar a sus empleados mayores de 40 años a vacunarse contra el COVID a Estados Unidos.

La firma Grupo Gaman, con 150 mil clientes y una proyección de facturar este año cerca de mil millones de pesos, quiso proteger del coronavirus a su capital humano y asumiendo el costo económico que representaba ya envió a cinco grupos de empleados de más de 40 años y con no menos 3 años de antigüedad en la empresa a Miami y Houston para que recibieran la vacuna contra el COVID que en el país todadvía no está disponible para ese grupo en caso de no ser considerado de riesgo por alguna comorbilidad.

"Lo vimos como comprar un seguro de vida para la gente", explicó Juan Manuel Manganaro, titular del Grupo Gaman, con sedes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y en San Isidro, que durante la pandemia se expandió y actualmente tiene 155 empleados, a los que les viene pagando un bono.

"Somos uno de los brokers que más creció durante la pandemia", afirmó Manganaro, quien atribuyó parte de ese logro a que sus empleados supieron adaptarse rápidamente al trabajo remoto y a que "tomamos gente luchadora, muy trabajadora y de bajos recursos que valora mucho el trabajo y lo cuidan".

Sobre el funcionamiento de la empresa, afirmó que "tenemos una estrategia, pero somos prudentes. Nos la replanteamos en cada oportunidad, porque así como las crisis son oportunidades, los valores de cada empresa en el mercado cambian y puede haber errores insalvables". Y agregó: "Tenemos una ideología de trascendencia y proteger a nuestras familias, son 155 que trabajan en el grupo y tratamos de no hacer negocios con el Estado que puedan significar una mala reputación para ellos".