Un carrero pide ayuda tras un choque

Desde hace casi una semana, Ángel Jiménez no puede subirse al carro para recorrer las calles y procurarle el alimento a su familia. El viernes último, bien temprano por la mañana, un siniestro vial lo dejó con varias fracturas en la pierna derecha y postrado en una silla. Además de una cuenta imposible de pagar para él, todavía menos sin poder salir a cartonear.

Según denunció el propio joven, el incidente tuvo lugar “a eso de las 6 de la mañana” cuando salió “a trabajar como todos los días con mi amigo en el carro”.

La luz mortecina y la niebla hacían la visión difícil, pero como a esa hora el tránsito era escaso, los dos muchachos circulaban tranquilos. Hasta que, en 522 y 118, el ruido de un motor los sorprendió. Conforme reveló Ángel, no tuvo tiempo a maniobrar porque el vehículo (del cual no pudo observar marca ni modelo) lo chocó. Y de la misma forma en que apareció, se fue.

“Se fugó y gracias a Dios estamos vivos”, contó. Jiménez resultó herido: tuvo fractura de tibia y peroné. Su compañero, en tanto, sufrió algunas lesiones menores por las que no tuvo que ser hospitalizado. Por su parte, el caballo “tampoco resultó lastimado”, añadió.

“Ahora estoy esperando los clavos para mi operación, ya que no puedo comprarlos”, refirió la víctima. Asimismo, lamentó que el conductor del rodado “me dejó inválido, sin poder hacer nada. Ahora no puedo trabajar para poder comprarle la leche a mi hija”.

En esa línea, Ángel señaló que “necesitamos las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar para encontrar al que me hizo esto”. Y agregó: “Me dejó tirado, no tuvo la voluntad de frenar para ver si estábamos bien”. Por último, pidió que el sujeto “aparezca” y que “pague por lo que me hizo”.

Entretanto, en Villa Elisa un hombre a bordo de un Volkswagen Vento gris atropelló a un perro y lo arrastró por media cuadra. Fue el lunes pasado cerca de las 17.30, en calle 8 y 45. La madre del chico que paseaba al can aseguró que el animal “pudo zafar”, aunque buscan al autor.