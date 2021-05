La cuenta de Twitter de Sputnik V compartió el festejo de Gustavo Garzón por haberse vacunado

El actor Gustavo Garzón festejó luego de que fuera inoculado con la vacuna Sputnik V contra el coronavirus frente a las cámaras de televisión. De manera sorpresiva irrumpió en un móvil en vivo que se encontraba realizando un periodista de la señal DirecTV Sports frente al estadio de River Plate.

El cronista, que se encontraba comentando la actualidad futbolística del conjunto millonario, fue sorprendido por la repentina aparición del actor. “Fui vacunado acá en River Plate”, dijo Garzón, que llevaba puesto un barbijo Atom.

El actor agradeció a "Alberto, Cristina y Putin" y a la Argentina. Exultante, el actor saludo a cámara y mostró su certificado de vacunación. Divertido, el cronista deportivo lo reconoció y rápidamente informó de quién se trataba.

#Argentina's actor breaks into a live TV to show his #SputnikV vaccination certificate & express his gratitude.



This sweet interruption made us smile 😃



We wish a very good health to @garzongustavo and to all Argentinians ✌️ pic.twitter.com/pcOmMSQ3aI