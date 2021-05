Cher celebró su cumpleaños 75 y anunció que tendrá una biopic

Cherilyn Sarkisian, mejor conocida como Cher, anunció en el día de su cumpleaños número 75 que su vida llegará a la pantalla grande.

Si bien aún no trascendió el nombre de la biopic, la destacada figura del mundo del espectáculo confirmó que estará escrita por el guionista Eric Roth y producida por Judy Craymer, de la que salió la idea de llevar a la pantalla el musical “Mamma Mia!”, una adaptación de las canciones de ABBA con la interpretación de Meryl Streep y de la propia Cher en su secuela.

Dueña de una carrera brillante que la llevó a protagonizar varios éxitos, Cher lleva más de cinco décadas de trabajo en las que vendió cerca de 100 millones de discos y publicó temas que llegaron a los primeros puestos de las listas.

“I Found Someone”, “If I Could Turn Back Time”, “The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)”, y “Believe”, son algunos de sus clásicos.