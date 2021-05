¿El fin de una era?: Tinelli y su “ShowMatch”, en jaque, se hunden en el rating

El partido de River contra Independiente Santa Fe por Copa Libertadores, en el que el equipo millonario jugó sin arquero profesional y con un solo suplente lesionado, marcó un histórico récord de rating: desde el cable, superó en puntaje a los grandes canales de aire, e incluso dejó detrás al principal éxito de la televisión argentina: “MasterChef”.

Sin embargo, “MasterChef Celebrity” no sintió una baja sustancial en su audiencia habitual. En cambio “ShowMatch” vio sus números desplomarse: en su tercer programa desde el regreso, el miércoles Marce perdió en su franja con “Dr. Milagro”, promedió menos de 10 puntos de rating y terminó la velada, justo cuando River celebraba, con apenas 6 puntos en la medición de Ibope, una cifra que podría ser una catástrofe para un programa de semejante costo, que reúne a casi 300 trabajadores y realiza 200 hisopados diarios para poder llevarse adelante.

Es decir: en menos de una semana, el nuevo “ShowMatch”, creado con retazos del viejo show de humor revisteril y varonero, y con un “Bailando” remozado pero no demasiado novedoso, mostró que el interés del público por el envío está en baja y plantea el interrogante de si el alto costo de la producción vale lo que genera en términos de audiencia. El miércoles, de todos modos, podría haber sido solo un desliz, provocado por el alto rating de River.

Sin embargo, anoche, comenzó 4 puntos abajo del enlatado de Telefé, y no tan lejos de aquel piso drástico de los 6 puntos: mientras todos esperaban la palabra de Larreta, marcaba apenas 10 puntos, según Ibope.

La producción sabía que no podrían superar a “MasterChef”, al punto de que lo esquivaron en la grilla. Pero esperaban competir contra “Dr. Milagro”: el martes “ShowMatch” promedió 15 puntos, nada desdeñable, pero perdió su franja contra la telenovela del canal rival y, en el cierre, “MasterChef” agrandó la brecha. El miércoles, la medición marcó el punto más bajo en toda la historia del envío conducido por “El Cabezón”.

El consenso general era que mientras el nuevo formato de reality no implica un gran cambio respecto del anterior “Bailando”, el retorno del viejo humor noventoso, con los Tack See Boys y las imitaciones políticas, no sedujeron a la audiencia. La apuesta era por la nostalgia, pero buena parte del público lo vio como algo avejentado (habrá que ver qué pasa esta noche, con el regreso del humor político en “Politichef”) y el público joven fue totalmente alienado por la propuesta (el mismo que, desde las redes, conquistó “MasterChef”).

¿Es el final de una era? Es sin dudas un momento crítico para el programa, que esperaba tener algunas semanas de interés elevada y pelea palmo a palmo al menos con “Dr. Milagro”, pero que ya lucha por sostenerse en los dos dígitos. Sin embargo, Tinelli ha sabido reinventarse, a menudo tras inicios complicados, a menudo apostando a los escándalos.

Así lo consideró el periodista especializado Pablo Sirvén en una entrevista radial: “Sus rating han ido de gloriosos y mundialistas a más modestos, en los últimos años. Pero siempre manteniéndose. No nos precipitemos a su entierro, es un gran maratonista, es el último dinosaurio vivo de la TV argentina”, opinó, y adjudicó el bajón el miércoles exclusivamente a River.

“Tinelli sigue siendo importante porque no es sólo lo que irradia desde el programa específico, sino lo que él representa también. En redes es muy poderoso, tiene millones de seguidores”, explicó Sirvén.