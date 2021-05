Boca y un pobre empate: quedó escolta y debe ganar en la última

Nicolas Capaldo sufre la marca de Bruno Pinatares. Boca no jugó para nada bien ante Barcelona / AFP

A pesar de un crecimiento en el segundo tiempo, no convenció Boca anoche ante Barcelona de Guayaquil, y un empate sin goles en la Bombonera, si bien lo instaló en el segundo lugar del Grupo C -detrás del equipo ecuatoriano que aseguró su presencia en la próxima instancia- deberá esperar hasta la última fecha, cuando sea local de The Strongest para festejar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

A favor de los Xeneizes queda la realidad de haber reservado algunos titulares para el partido del domingo con Racing por la Copa de la Liga Profesional. Pero a juzgar por su nivel, no fue para nada bueno.

Con el ánimo alto tras haber eliminado a River en el torneo argentino, el conjunto boquense regresó así al plano internacional contra un rival ante quien había caído derrotado en Guayaquil.

La ecuación era simple; un triunfo lo ponía a la altura de Barcelona, en puntos, un empate le aseguraba la clasificación a los visitantes y a Boca el segundo puesto con una fecha por delante, y una derrota, obvio, trasladaba la lucha por el segundo puesto al miércoles, día fijado para Boca-The Strongest y Barcelona-Santos.

La sorpresiva victoria de The Strongest contra Santos, en La Paz, tranquilizó las aguas en La Ribera, porque dejó a Barcelona primero con nueve unidades y tanto a Santos, como Boca y los bolivianos con seis. La tranquilidad fue tal para Miguel Russo que, confiado en la definición, guardó varios titulares para el cruce con la Academia. El más destacado: Carlos Tevez. En principio, la idea del DT es repetir ante los de Avellaneda la misma formación que eliminó a River.

BOCA EXTRAÑÓ A TEVEZ DESDE EL INICIO

Como había ocurrido en oportunidades anteriores, en Guayaquil, por ejemplo, la ausencia de Tevez afectó el juego de Boca, que volvió a carecer de argumentos en la línea de medios, sector en el cual apenas Medina se hizo notar, y en los metros finales, a la velocidad de Pavón y Villa le faltó el equilibrio que por lo general asegura el Apache. Para colmo de males, en defensa tuvo desatenciones que complicaron a Andrada, al punto de haber quedado al borde de la derrota en el primer tiempo. Damián Díaz, el más picante del ataque ecuatoriano, fue quien más cerca estuvo de anotar.

Capaldo escaló por la derecha y Más por el carril opuesto, pero Almendra no se mostró preciso con la pelota, y el desorden de los ataques no hizo más que favorecer a los marcadores que esperaban para salir rápido. La pelota cambio de dueño en la etapa complementaria, aunque al local le costaba muchísimo pisar el área de enfrente con posibilidades de convertir. Russo, desde un palco, porque no pudo entrar a la cancha por estar suspendido, ordenó los ingresos de Tevez, por Soldano, y Gonzalo Maroni, por Pavón, con el propósito de buscar una mayor frescura en su equipo.

De inmediato Lisandro López levantó la pelota desde una posición muy favorable. Después entraron Cardona, Fabra y Alan Varela, pero aunque el juego se apretó contra el arco de Burrai, el gol no se gritó.