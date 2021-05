Creen que un Covid recién descubierto proviene de perros

Un grupo de científicos acaba de descubrir un nuevo coronavirus canino en un niño que fue hospitalizado con neumonía en Malasia en 2018. Si se confirma que el virus es un patógeno humano, sería el octavo coronavirus y el primer coronavirus canino conocido en causar enfermedad en humanos.

Los investigadores recalcan que aún no está claro si este virus en particular representa una seria amenaza para los humanos. El estudio no prueba que la neumonía haya sido causada por el virus, que podría no ser capaz de propagarse entre personas. Pero el hallazgo, que se publicó el jueves en la revista médica Clinical Infectious Diseases , hace énfasis en la necesidad de buscar más proactivamente los virus que puedan transmitirse de animales a humanos, explicaron los científicos.

“Creo que el mensaje principal es que estas cosas probablemente están sucediendo en todo el mundo, donde la gente entra en contacto con animales, sobre todo un contacto intenso, y no los detectamos”, dijo Gregory Gray, un epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Universidad Duke que es uno de los autores del estudio. “ Deberíamos estar buscando estas cosas. Si podemos detectarlos temprano y descubrir que estos virus tienen éxito en el huésped humano, entonces podemos mitigarlos antes de que se conviertan en virus pandémicos”.

Actualmente se conocen siete coronavirus que infectan a los seres humanos. Además del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, existen coronavirus que causan el SRAG, el SROM y el resfriado común. Se cree que muchos de estos virus se originaron en los murciélagos, pero pueden pasar de los murciélagos a los humanos ya sea directamente o después de hacer una escala en otro huésped animal.

Durante décadas los científicos han sabido que los coronavirus pueden causar enfermedades en los perros, pero hasta ahora no hay evidencia de que los coronavirus caninos puedan infectar a las personas.

Los científicos aún no están seguros de si fue un perro el que transmitió el nuevo virus al paciente; probablemente fue un perro, explicó Gray, pero otro animal huésped intermedio, incluido un gato, pudo haber sido el responsable.

La nueva investigación comenzó el año pasado, después del impacto de la pandemia, cuando Gray le pidió a Leshan Xiu, un estudiante de doctorado, que desarrollara una herramienta de detección que pudiera ayudarlos a localizar todo tipo de coronavirus, no solo los que los científicos ya conocían. “Tenemos que tener cuidado, porque todo el tiempo surgen cosas que no se convierten en brotes”, dijo John Lednicky, virólogo de la Universidad de Florida quien no participó en el estudio.