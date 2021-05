Aseguran que es "inconstitucional" obligar a quienes viajaron a permanecer donde están hasta el 30 de mayo

La advertencia lanzada en las últimas horas por el Gobierno nacional que aquellos que hubieran viajado, incluso antes que entrara en vigencia el decreto, no podrán regresar a sus domicilios y deberán permanecer donde estén hasta el 30 de mayo.

Esta medida fue calificada como "inconstitucional" ya que no respeta "los principios de legalidad, de tipicidad, violando el debido proceso", señaló el constitucionalista Daniel Sabsay.

Refiriéndose a los dichos de la minsitra de Seguridad, Sabina Frederic, habló de "una verdadera topadora del Estado de Derecho. En un país normal debería ser removida por mal desempeño", y cuestionó la legalidad del decreto en cuanto a prohibir a las personas regresar a sus casas.

"En estas circunstancias, la inconstitucionalidad es manifiesta", aseguró, ya que el decreto indicó que el DNU sólo puede ser admitido en circunstancias excepcionales que impiden el procedimiento de sanción de leyes y dictando el que actualmente está vigente "sustityó al Congreso mientras que el mismo estaba reunido o podía ser convocado en sesiones ordinarias".

"La emergencia no es una franquicia para saltar por sobre el orden constituido", apuntó Sabsay, quien mencionó que las reglamentaciones tienen que ser razonables y no discrecionales. "No entiendo cómo están privando de la libertad ambulatoria a personas invocando un DNU que no ha creado una materia penal”. opinó el constitucionalista.