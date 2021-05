Estudiantes recibe al Calamar buscando cerrar su pase a Cuartos

Luego del gran triunfo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito el domingo pasado, Estudiantes deberá dar una nueva muestra de carácter para asegurarse la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa de la Liga Profesional.

Desde las 18, y con todos los resultados ya puestos, el Pincha recibe a Platense en Uno, dentro de un cruce que podrá verse de manera abierta y gratuita por la TV Pública y que también contará con la televisación de ESPN y de la señal codificada Fox Sports Premium.

Con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, el cruce, correspondiente a la anteúltima fecha de la Zona 1, también podrá seguirse por la clásica Supertransmi de FM La Redonda, en el 100.3 del dial.

VIENTO A FAVOR EN LA PREVIA

El Pincha depende de sí mismo y esa ya es una gran noticia. Sin embargo, el transitar de la actual fecha 12 trajo consigo más buenas nuevas para los dirigidos por Ricardo Zielinski.

Primero fue la sorpresiva caída de River en manos de Banfield, por 1 a 0. Y el domingo se completó con la derrota de Racing en manos de Central Córdoba, por el mismo resultado, lo que le permitirá al León cerrar la jornada entre los clasificados pase lo que pase ante Platense.

No obstante, Zielinski y los suyos no quieren perder tiempo ni dejar pasar la primera chance concreta de cerrar el pase a los Cuartos de Final. El Ruso es consciente de que una victoria lo depositará ya de manera definitiva dentro de los cuatro, por lo que la visita del Calamar a Uno no debe dejar otro saldo que no sean los tres puntos para el local.

Si gana, el Pincha se mete en la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional

Ante esto, el DT tendría en mente repetir el once que consiguió el gran triunfo en Rosario tras casi 20 años, con Nicolás Pasquini haciendo las veces de lateral por izquierda y Juan Sánchez Miño al costado de Jorge Rodríguez, en las veces de creador de juego.

Además, Ángel González será el volante por la derecha, Lucas Rodríguez por la izquierda y los dos “tanques”, Federico González y Martín Cauteruccio, serán los hombres más adelantados.

RECUPERÓ ALTERNATIVAS

Teniendo en cuenta la importancia del encuentro de hoy por la tarde, Zielinski utilizó la semana de trabajo en City Bell para recuperar nombres importantes, que pueden ser variantes desde el banco si es que los titulares no logran romper el cero o no convencen desde el funcionamiento.

Por un lado, Mauro Díaz regresó a la convocatoria tras dejar atrás el coronavirus, además de dar pasos adelante en cuanto a sus plenas recuperaciones físicas David Ayala, Manuel Castro y Leandro Díaz, otro tres que estarán esperando estar en óptimas condiciones.

También, tras no viajar a Rosario por sus problemas familiares, Iván Gómez regresa a la convocatoria como alternativa en el mediocampo, si es que el DT decide necesitarlo.

Los otros nombres restantes del Ruso, además de los mencionados y los posibles titulares, son: Jerónimo Pourtau; Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo; Enzo Kalinski; Francisco Apaolaza, Darío Sarmiento y el colombiano Pablo Sabbag.

UNO QUE SE HACE FUERTE AFUERA

El rival de turno presenta la misma particularidad que Estudiantes a lo largo del torneo: se ha desempeñado mucho mejor en condición de visitante que en su estadio de Vicente López. De los 11 puntos obtenidos hasta ahora, Platense (ya eliminado), obtuvo diez lejos de su estadio, algo que intentará repetir hoy.