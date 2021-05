¿El rey de los jabalíes? Revuelo por la aparición de un enorme ejemplar muerto en una estancia bonaerense

En los últimos días comenzó a circular por las redes sociales una imagen que generó revuelo: un padrillo de jabalí de considerable tamaño que yacía sobre una máquina cosechadora. La misma fue tomada en la Estancia Tres Bonetes, ubicada entre Lincoln y Vedia.

"Se armó un revuelo por el tamaño de jabalí, pero es algo muy normal su aparición", aseguró Diego Marchena, titular de Fauna de la Municipalidad de Lincoln, en diálogo esta noche con EL DÍA. "Una chica se comunicó con los de la estancia y les dijeron que ocurrió el sábado. Es normal que haya especies, pero se generó un revuelo por la foto nada más", añadió.

Por otro lado aclaró que actualmente está prohibida en la zona la caza de jabalíes: "Fauna Provincia te dice si se puede cazar o no jabalí de acuerdo a la cantidad que ellos noten. Y a mí este año no me llegó nada. Hace dos años se había ido de las manos y entonces Fauna autorizó la caza de jabalí", y añadió sobre este caso puntual: "Igual también pudo haber muerto por cualquier otra causa".

En relación a la cacería, contó que existen algunos grises legales: "Está la Ley de Caza, pero se lo menciona raro. Es muy difícil de comprobar. Y también está el Código Rural que dice que cada uno puede hacer uso de la fauna que está en su campo. Hay cosas raras en cuanto a fauna silvestre".

Lo que sí se puede cazar sin problemas todo el año, precisó Marchena, son las especies plagas "como la paloma o un roedor, por ejemplo".

Volviendo al caso del jabalí, y ante la consulta de si puede consumirse, dijo: "Yo creo que lo van a comer, sin dudas. Un jabalí que es saludable y lo choca con la cosechadora, lo podés consumir", pero luego hizo una importante aclaración: "Ahora, si lo encontraron muerto con mucho tiempo, no lo van a poder comer".

Los vecinos de la zona de la estancia, al igual que Marchena, aseguraron en diálogo con el diario Democracia que la aparición de jabalíes de dicho tamaño "es frecuente".