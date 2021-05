Derrumbe del sector hotelero con baja demanda y miles de empleos perdidos

En los últimos 14 meses, de restricciones y pandemia, quebraron 11.800 hoteles y restaurantes, según informó la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. En la Ciudad el panorama también es crítico para el sector y muchos empresarios hoteleros le aseguraron a EL DIA que no saben si llegarán a fin de año.

“Nuestra realidad hoy es peor que el escenario más pesimista que proyectábamos, porque ya desaparecieron 3.800 en 2021, que se suman a los que cerraron en 2020, año en que cerraron sus puertas 8.000 establecimientos”, advirtió la presidenta de Fehgra, Graciela Fresno, a través de un comunicado. La entidad elaboró , en base a fuentes oficiales, el informe: “Seguimiento de Coyuntura del Sector Hotelero Gastronómico. Mayo 2021”, que reveló que en 14 meses de pandemia, 11.800 hoteles y restaurantes se vieron obligados a cerrar.

Sin congresos, festivales o turismo, la actividad en La Plata también se redujo a niveles alarmantes. Daniel Loyola, titular del Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR) indicó que la Ciudad cuenta con unas 1600 plazas formales, más las de los alquileres temporarios por aplicaciones como Airbnb, que tiene unas de 700 plazas locales por año.

Desde marzo del año pasado, el funcionario estableció un contacto estrecho con el sector hotelero para avanzar en distintas acciones tendientes a mitigar el impacto en la actividad. Entre otras medidas, Loyola consideró esencial sancionar la ordenanza que regula a los alquileres temporarios, considerados una competencia desleal contra los hoteles que realizaron inversiones millonarias y que pagan impuestos hasta por los televisores que hay en las habitaciones.

“Desde el inicio de la pandemia establecimos un contacto directo con los empresarios del sector hotelero, se organizó una charla con el intendente Julio Garro para avanzar en la regulación del alquiler temporario de modo que también tributen, paguen seguros y tengan un registro de pasajeros”, explicó el funcionario. Otra medida que se adoptó fue eximir al sector hotelero de las tasas municipales.

No obstante, sin el tránsito de las personas, ni demanda, las medidas son apenas un paliativo. Para graficar el panorama de La Plata, Julieta Covello, del Hotel del Rey, aseguró que “la demanda cayó a casi cero”. En esa línea, aseguró que subsistir y pagar los préstamos que se contrajeron el año pasado es prácticamente imposible.

“Las consultas son casi nulas, el año pasado nos preguntaban si podíamos alojar infectados, algo que rechazamos, pero si la situación sigue así tal vez tengamos que contemplarlo”, apuntó.

Gustavo Di Pietro, administrador del Hostel Único, señaló que ese emprendimiento cerró en marzo pasado y no volvió a abrir. “Tenemos capacidad para 72 pasajeros en 15 habitaciones, pero si no se pueden compartir, no se alcanza a solventar los gastos”, contó.

El público que solía ir a ese hostel no está en la ciudad porque era el que venía a eventos, festivales, congresos, posgrados, etc. “El espacio es muy grande y cuenta con todas las comodidades, fue diseñado de modo amigable con el medio ambiente, incluso se iba a armar una cochera e instalar paneles solares, pero con todo esto se dispuso poner el edificio para alquiler o para la venta”, agregó. Igual, aunque no se trabaje, hay gastos fijos como la limpieza, el sereno y los servicios.

También están los hoteles que, después de estar 8 meses cerrados el año pasado, abrieron en noviembre, pero hoy están con un nivel de ocupación bajísimo. “De 53 habitaciones hay dos o tres ocupadas, tuvimos que suspender parte del personal -se les paga un 25 por ciento menos de sueldo-, ver cómo hacemos para pagar las cargas y el aguinaldo y está todo complicado porque no hay movimiento de gente”, afirmó María Laura Nina, del Hotel del Sol.

“De las 50 habitaciones con 100 camas disponibles, se trabaja en un 10 por ciento”

Con un panorama similar, Luciano, del Hotel San Marcos, contó que de las 50 habitaciones con 100 camas disponibles, se trabaja en un 10 por ciento. Si bien se achicaron algunos gastos, como contratar seguros más baratos, remarcó que “los números no dan”. Más allá de alguna ayuda estatal que se pueda recibir, cree que será necesario diseñar una estrategia para buscar soluciones a largo plazo.

Todos coincidieron en que si se cierran los hoteles también se perderán decenas de fuentes laborales e incluso se verán afectados otros rubros que trabajan de manera directa, como es el caso de los proveedores.

“Muchos nos enfrentamos a tener que pagar muchas obligaciones sin tener ingresos, por ejemplo, nosotros tomamos préstamos en el Banco Provincia antes de la pandemia y, si bien el año pasado se dio alguna facilidad, ahora hay que pagarlos con intereses”, aseguró Nina.

Con la misma preocupación, Juan, del Hotel Saint James, apuntó que toda la expectativa que se puso en diciembre y enero pasados, cuando la actividad comenzó a moverse, se diluyó con los nuevos números de la pandemia y el confinamiento.

“Tenemos que pagar deudas, moratorias, pero si no se trabaja es imposible por más que nos den facilidades, la verdad es que no sé cómo vamos a llegar a fin de año”, concluyó acerca del crítico escenario de la hotelería local.

No se puede resistir sin trabajo

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina informó que en el sector “se perdieron 175.000 puestos de trabajo” y se alertó que “con las nuevas restricciones que impiden el trabajo en la mayoría de nuestras PyMEs, lamentablemente, la situación que ya es crítica empeorará aún más, porque no hay empresa que resista sin posibilidades de trabajar”.

La presidenta de Fehgra, Graciela Fresno agradeció “el apoyo del Gobierno Nacional, que implementó el Programa de Recuperación Productiva (Repro) y dispuso una línea de crédito específica para nuestro sector”.

Sin embargo, remarcó que “nuestra situación es de extrema gravedad, de magnitudes históricas y muchísimo peor que en el resto de la economía”, por lo que se necesitan apoyos “en sintonía con la dimensión de las pérdidas”.

El sector solicita en esta oportunidad la asistencia equivalente a dos salarios mínimos aplicable al pago de salarios de los trabajadores, y mayor acceso para todas las empresas hoteleras y gastronómicas.

El sector solicita la asistencia equivalente a dos salarios mínimos aplicable al pago de sueldos

El Repro II asiste a poco más de 45.000 trabajadores del sector, mientas que el ATP 2 alcanzó a más de 180.000 empleados hoteleros y gastronómicos.

Por otra parte, desde Fehgra respaldaron el proyecto de ley del Senado que propone la Declaración de la Emergencia del sector y la elaboración de un Plan Federal de Reconstrucción, que contempla un paquete de medidas económicas, impositivas, tributarias, laborales y herramientas de incentivo y de promoción.

“Estamos perdiendo 226 puestos de trabajo formales por día en la Argentina desde el inicio de la crisis por el Covid-19. Nos llevó al menos 14 años generar esos 15.000 puestos de trabajo que se perdieron solamente en hotelería. La industria turística ya perdió 85.000 empleos, indicaron desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina.