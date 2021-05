Cada vez más cerca: gestiones por el caso de la platense de 25 años que nunca tuvo DNI

Andrea Núñez, la platense de 25 años que nunca pudo gestionar su DNI a pesar de haber recurrido la Justicia hace ya más de una década, comenzó hoy a destrabar el trámite para la obtención del documento a partir de una intervención oficial.

Tras el caso dado a conocer ayer por eldia.com, la vecina de la localidad de Villa Elvira recibió un llamado desde el Registro Nacional de las Personas, que se hizo cargo de su caso.

Como primer paso la joven concurrió hoy a una dependencia en La Plata y pudo tramitar una documentación provisoria que le servirá para identificarse hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

Cabe remarcar que Núñez lleva más de diez años de idas y vueltas en la Justicia en torno a la causa con la que busca obtener su DNI.

Hoy, en diálogo con este medio, la joven expresó que por intervención del Registro Nacional de las Personas "esta mañana pude tramitar un documento provisorio que me lo darán el mes que viene".

En tanto espera que "ellos (representantes del Registro Nacional de las Personas) se comuniquen con mi abogada para ver el expediente y avanzar" en la órbita del Juzgado de Familias a cargo de la causa.

Su caso no es el único ya que en la jornada de hoy también se presentaron en la dependencia otras dos mujeres para tramitar el DNI por primera vez.

Ayer Andrea contó a este medio que por la falta del DNI "no me puedo presentar en ningún trámite. No puedo conseguir un trabajo en blanco”.

“No puedo votar. Cuando terminé la escuela primaria no me dieron ni un diploma con mi nombre. Tampoco puedo darle mi apellido a mis hijos”, dijo.

“Tengo un nene chiquito y estoy cursando un embarazo, si bien me puedo ir a hacer controles a una salita, se me complica cuando tengo que ir al hospital, donde me dan mil vueltas para atenderme”, relató.

“Es imposible llevar la vida así, ya tengo 25 años y hace más de diez que vengo esperando que me den mi documento para poder identificarme”, expresó.