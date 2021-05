Un hombre fue golpeado, durante un intento de usurpación en 10 y 80

Un hombre de 59 años recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de una de las personas que ayer intentó usurparle la vivienda, en lo que sería el accionar de un grupo organizado que se mueve en la zona de 10 y 80, según trascendió.

La víctima, Roberto, que está descopado y colabora en un comedor social de la zona, dijo a ELDIA.COM que se trató del segundo intento de usurpación en menos de un año.

Dijo que los ataques empezaron el año pasado con el envenenamiento de su perro, un ovejero alemán. "Le dieron algo y a los dos días se murió. Querían que quedara sin defensa", explicó.

"En junio del año pasado se presentó una pareja con una carpeta y me dijeron que me tenía que ir porque la casa era de ellos o me iban a sacar todos los muebles a la calle. La casa era de mis padres, está en sucesión, está la escritura. Les dije que de ninguna manera y me fui a hacer la denuncia a la comisaría pero no me tomaron. Fuimos otra vez y me pidieron pruebas", señaló.

Esta mañana los presuntos usurpadores volvieron al ataque, señaló.

"Un vecino me avisó que habían tomado la casa, que lo habían amenazado a él también. Y cuando fuimos me golpearon en la cabeza.", agregó.

Al llegar la policía los usurpadores se fueron. "Habían cambiado la cerradura, había un hombre adentro y afuera otros tres con una mujer. Es un grupo organizado y ya ha pasado en otras casas y departamentos usurpados", aseguró Roberto.

"El tema es que nos tenemos que quedar a cuidar para que no vuelvan. Tenemos que cambiar otra vez la cerradura. Roberto trabaja en un comedor de la zona: doy una mano a gente que lo necesita, no hago mal a nadie. Ya vengo mal dormido por estar sin trabajo y ahora esto. Si venían más tarde me sacaban la casa", agregó.