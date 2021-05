¿Qué es el "florecimiento humano" y cómo lograrlo en tiempos de pandemia?

Después de un año de trauma, aislamiento y dolor, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la vida finalmente, finalmente, se sienta bien? Cuando pase la pandemia, la respuesta a esa pregunta puede estar nuestras propias manos.

Un creciente cuerpo de investigación, citado por The New York Times, muestra que hay pasos simples que puede tomar para recargar sus baterías emocionales y generar una sensación de satisfacción, propósito y felicidad. La comunidad de psicología llama a esta noble combinación de aptitud física, mental y emocional "floreciente". Es exactamente lo contrario de languidecer, esa sensación de estancamiento sobre la que Adam Grant escribió recientemente para The Times.

"Florecer realmente es lo que la gente busca en última instancia", dijo Tyler J. VanderWeele, profesor de epidemiología y bioestadística y director del Programa de Florecimiento Humano de Harvard. “Es vivir la buena vida. Por lo general, pensamos en florecer como vivir en un estado en el que todos los aspectos de la vida de una persona son buenos; en realidad, es una noción que lo abarca todo", añadió.

La buena noticia es que la evidencia científica relacionada con el florecimiento es sólida y numerosos estudios muestran que las actividades simples pueden conducir a una mejora notable en el bienestar general.

Algunas cosas que uno puede hacer para lograr el florecimiento: evaluar cómo uno se encuenta; valorar las pequeñas cosas de la vida; crear un ritual de gratitud semana; realizar cinco actos bondadosos por día; buscar nuevos vínculos, aunque sea una charla corta; encontrar un propósito en las rutinas diarias; intentar algo nuevo.